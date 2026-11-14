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日本京成Skyliner遭不當存取 暫停開放預約
日本京成電鐵公司13日宣布，往返東京市區與成田機場的特級列車「京成Skyliner」的座位預約系統本月11日遭到不當存取，最多恐有337萬筆個資外洩，鐵路公司已暫停開放預約。
Skyliner連接成田機場與上野：旅客能在成田機場搭車直達東京市中心，然後抵達終點站上野站。
日本TBS電視台今天報導，京成電鐵公司表示，恐外洩的個人資料包含姓名、電話號碼、電子郵件帳號。
為此，京成電鐵公司已經全面停止開放旅客在網路上預約Skyliner的座位，目前仍不清楚何時重啟預約系統。旅客必須改由車站的售票機或售票窗口購買Skyliner的車票。
「日本經濟新聞」報導，京成電鐵公司為了強化資訊安全，已經全面暫停預約系統。京成電鐵之後將透過電子郵件通知個資恐外洩的顧客。
共同社報導，京成電鐵公司表示，顧客的密碼已被加密，即便外洩，第三方也無法復原。
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