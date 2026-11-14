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日本自衛官薪資全面調升 防長小泉進次郎：達史上最高水準
日本政府全面調高自衛官基本薪資的「防衛省職員薪資等相關法律修正案」，13日在參議院全體會議表決通過，正式成立。
日本富士新聞網（FNN）報導，這項修法將調高所有年齡層自衛官的基本薪資。其中，高中畢業後入伍的二等兵，基本月薪將增加1萬800日圓（約新台幣2224元），調升至25萬300日圓（約新台幣51543元）；一般幹部候補生則增加1萬1300日圓（約新台幣2327元），調升至29萬9600日圓（約新台幣61696元）。
此外，為減輕自衛官因調動產生的經濟負擔，修法也新設津貼等措施。
日本防衛大臣小泉進次郎在法案表決前的內閣會議後記者會上表示，擔任部隊中堅的30多歲至40多歲隊員，年收入也將增加約20萬日圓（約新台幣41185元）以上，所有自衛官的薪資都將達到史上最高水準。
小泉進一步強調，以高中畢業後入伍的二等兵為標準案例試算，終身總收入將首度突破3億日圓（約新台幣6178萬元）。
至於自衛隊創設以來首度著手的自衛官獨立薪資體系檢討，小泉表示，政府將加快作業，力拚在年底前彙整方案。
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