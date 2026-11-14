西班牙Moto2選手赤腳走8千公里抵大陸 見樂山大佛讚：會再回大陸

近日多名大陸網友在四川樂山、甘肅蘭州及陝西秦嶺等地，巧遇一名束髮留鬚、赤腳行走的外籍男子。原來他是曾征戰世界摩托車錦標賽（Moto2）的西班牙前職業賽車手阿克塞爾·龐斯（Axel Pons）。他自2023年起放下繁華生活，赤腳徒步逾8,000公里穿越十多個國家最後抵達大陸，近日因30天免簽期滿暫別，臨行前更深情承諾：「我一定會回來，我非常熱愛大陸。」

賽道骨折成人生轉捩點 棄模特兒光環「赤腳出走」

據MotoGP官方檔案顯示，現年35歲（1991年4月生）的阿克塞爾出生於西班牙巴塞隆拿，其父是兩屆250cc組別世界冠軍西托·龐斯（Sito Pons）。頂著「車神二代」光環，阿克塞爾自2008年起以外卡身份首秀世錦賽125cc組別，翌年轉戰250cc，並於2010年起征戰Moto2，生涯共出賽146場。2016年他迎來職業生涯巔峰，單季斬獲55分、位列年度第16名，正賽最佳成績為意大利穆傑羅站第六名。

然而，2017年德國大獎賽的一場嚴重意外改寫了他的人生。當時他在彎道以約200公里時速飛出賽道，導致雙腕骨折。這次重創讓他開始重新審視生命意義；退役後他雖曾轉戰模特兒及時裝設計界，卻坦言感到「被困住了」，最終決定徹底告別工作與舊日生活。2023年3月，阿克塞爾從西班牙赫羅納獨自出發，堅持不乘交通工具、長年赤腳，背囊內僅裝著兩套換洗衣物、筆記本、用作查閱路線的iPad及少量現金。他歷時約15個月、徒步超過8,000公里並穿越十多個國家，於2024年抵達巴基斯坦。

朝聖樂山大佛 高鐵站獲贈百元回禮手織腰帶

今年10月初，阿克塞爾經巴基斯坦入境新疆，隨後足跡遍及甘肅蘭州、陝西西安、江西廬山及四川樂山等地。樂山攝影師「瓶子平」拍下的短片顯示，身穿中式對襟馬甲的阿克塞爾伸手輕撫大佛旁的粗糙岩壁，神情虔誠。他在片中感嘆：「要享受生活，就要擁有平靜的內心和健康的身體，讓自己能夠一直走下去，常懷包容之心，對所有際遇都心懷慈悲。」被問及初見大佛的感受時，他更連說數次「full」及中文「一心一意」，直言「one heart is full，very full（內心很充盈）」。

遊客李先生憶述，11月5日下午在樂山高鐵站候車廳見到阿克塞爾正赤腳坐在洗手間旁的地上，遂上前展示網上相關影片表達敬意，並特意到商店兌換100元人民幣現金贈予對方，透過翻譯軟件以西班牙語祝願一路平安。阿克塞爾連聲道謝「謝謝兄弟」，檢票前更從背囊翻出一條手織腰帶回贈李先生。兩人暢談摩托車與徒步經歷，李先生隨後目送他登上月台繼續旅程。

30天免簽期滿暫別雲南 擬赴越南申長簽重返大陸

由於持有西班牙護照在華僅享30天免簽停留期，無法全程徒步，阿克塞爾坦言在華期間「盡量多走」，但不得不借助綠皮火車及高鐵代步。11月8日，大陸博主「南洋老支書」與身處雲南勐臘、臨近老撾邊境的阿克塞爾進行Video Call，確認他將於次日入境老撾，再轉赴越南，並計劃在當地向大陸使領館申請更長年期的簽證，重返大陸。

雖然阿克塞爾表示自己不使用社交媒體，但透過身邊友人得知大陸網友的熱情關注，令他收到太多善意與愛。他盛讚大陸是自己到過非常發達的國家，「運用技術、高效協作的方式，讓這個國家非常高效、非常美好」，並留下富有哲理的感悟：「人生很短暫，每段人生都充滿功課，我們可以學著更愛自己。你可以徒步世界去學，也可以在養家、工作、照顧身邊一切中去學。每個人的路都獨一無二、都很美好。」

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文章授權轉載自《香港01》