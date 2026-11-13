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捷克查理大學遭網攻外洩個資 警方展開調查

中央社／ 布拉格13日專電

捷克查理大學（Charles University）近日發生資安事件，校方今天證實，校內一個網頁應用程式遭駭客入侵，導致中央學生資訊系統（SIS）遭未經授權存取，攻擊者已非法取得部分個人資訊。布拉格警方已著手調查此案。

查理大學是捷克世界排名最高的學府，該校今天在官網聲明，初步調查確認，攻擊者已非法取得並下載系統內部分資料，其中包含個資，實際受影響人數及資料外洩範圍仍待進一步釐清。

查理大學表示，校方在發現事件後，已立即啟動資安應變措施，以降低事件影響並確保相關系統安全。遭入侵的網頁應用程式目前已停止運作，相關存取權限與管道也已完成安全處置。

聲明說，校方專責資安與資訊科技團隊正和各學院合作，持續調查事件發生經過、資料外洩範圍，以及可能的後續影響。至於遭竊取的個資是否已被進一步利用，目前尚無法確認。

查理大學已向捷克國家網路與資訊安全局（NÚKIB）通報此事件，並正準備針對身分不明的攻擊者提出刑事告訴。

查理大學也將依據個人資料保護相關法規履行義務，評估對受影響人士採取必要的通知與保護措施；後續將依據調查進度與處理情況，適時對外公布結果與相應措施。

布拉格警方發言人赫迪納（Richard Hrdina）向捷克新聞通訊社（ČTK）表示：「我可以確認，我們今天已收到與此案件相關的報案，目前正著手處理，並調查所有進一步的相關情況。」

根據捷克新聞通訊社取得的一封校方寄給學生的電子郵件，查理大學已要求中央身分驗證服務（CASUK）的使用者更改登入密碼。校方指出，這是一項預防性措施，目的是強化使用者帳戶的安全，以及保護使用者登入校內資訊系統的權限。

不久前，捷克理工大學（ČVUT）才遭網攻。當時校方關閉部分資訊系統，成功阻止攻擊。根據該校說明，此次攻擊與全球範圍內針對使用PHP程式語言架設的網站所發動的攻擊嘗試有關，當時PHP已公布數項重大安全漏洞。

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