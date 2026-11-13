「臺灣漫遊錄」泰文版受歡迎 讀者窺台灣歷史與文化

「台灣漫遊錄」泰文版10月上市，受到泰國讀者高度關注。泰方出版社代表指出，作品在泰國書展成為暢銷書，讀者除了喜歡小說中兩名女性角色的關係，也對書中呈現的台灣文化、歷史及殖民議題留下深刻印象。

台灣作家楊双子今天受邀以視訊出席在泰國朱拉隆功大學舉辦的「臺灣漫遊錄」文學論壇，與譯者鄭佩佩一同向泰國讀者分享作品如何透過女性關係、飲食及殖民歷史，呈現台灣文化與身分認同。

「台灣漫遊錄」泰文版出版社代表吉拉帕（ChirapatSatiandi）表示，泰文版推出幾週以來，已經有不少讀者讀完作品，出版社也收到許多正面回饋。

他說，這本書獲得國際布克獎後，就受到許多泰國讀者注意；泰文版出版後，讀者對此感到期待。

吉拉帕向中央社指出，讀者對小說中兩名角色的關係印象深刻，也喜歡作品帶有溫暖氛圍的旅行書寫。「小說同時包含社會評論與歷史敘事，讓讀者進一步認識台灣文化及歷史。」

另外，殖民歷史與權力關係也是泰國讀者感興趣的部分。吉拉帕說，因為作品呈現的權力動態，在某些方面也讓泰國讀者聯想到泰國歷史；「儘管我們從未受到殖民，但權力關係在某些方面相當類似。」

楊双子在論壇上向泰國讀者表示，小說其中一個創作目的，是透過文學重新呈現過去未被充分記錄的女性歷史，讓這些女性的生命經驗重新被看見。

她指出，官方歷史紀錄往往很少提及女性，但透過非官方的零星史料，可以發現台灣女性其實在社會中扮演重要角色，只是這些歷史逐漸被人遺忘。

談及小說中的飲食安排，楊双子指出，全書12個章節除了對應一年12個月份，也呼應台灣傳統辦桌宴席的12道菜，從開胃菜、主菜到甜點，食物的順序也映照小說人物關係的變化。

楊双子還解釋，兩名女性角色的情感發展，並非透過身體的親密關係呈現，而是藉由一起用餐的方式，展現彼此逐漸靠近的過程。她說：「我們跟誰吃飯，在什麼樣的關係下一起吃飯，會決定吃的是什麼樣的食物。」

這場論壇吸引約80名師生、校友、校外人士參與。讀者彭帕特拉（Penpatra Penkitti）告訴中央社，很欣賞小說中日本作家與台灣譯者的故事，並認為「若沒有權力關係的影響，兩人或許能相愛並在一起」。

她補充說，當時的社會環境下，同性戀不被接受，女性權利也不如男性，角色因此受到殖民及性別等多重壓迫。

彭帕特拉指出，「台灣漫遊錄」不僅讓台灣人有機會重新認識自身歷史，也讓泰國讀者能透過小說了解台灣。

另一名讀者魯吉拉（Rujirah Pitakongkol）表示，直到今天凌晨才讀完小說。這本書並不容易閱讀，但角色之間的互動，以及開放讀者自行詮釋故事的敘事方式，令他印象深刻。

魯吉拉告訴中央社，小時候曾去過台灣，但沒有太多記憶。讀完小說後，「想再次前往台灣，親自探索書中提及的地點與飲食」。

泰文版譯者鄭佩佩（Pratuangporn Wiratpokee）表示，今天參與問答的讀者包括碩博士生及教師，提問多從殖民主義與比較文學角度切入。泰國一般讀者可能更關注作品中的歷史，也可能對書中提及的食物、料理方式及味道感興趣。