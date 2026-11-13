埃及電子簽名接軌歐盟 跨境驗證貿易物流先受益

埃及日前宣布即將成為第一個加入歐盟電子簽名可信任名單的非歐盟國家。此舉可望促進跨國商業和政府交易，並加強雙方的數位合作。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，歐盟委員會12日宣布已完成對埃及電子簽名和電子印章方案的技術相容性評估；埃及將成為歐洲以外第一個與歐盟達成電子簽章制度技術接軌的國家。

報導指出，歐盟根據「電子識別與安全規範」（eIDAS Regulation），支援歐盟成員國之間的電子簽名、電子印章、時間戳和證書，以確保歐盟內部數位交易的安全性和互通性。市場參與者可根據可信任清單來使用相關服務。

報導引述歐盟委員會官方文件表示，埃及已通過納入歐盟「第三國可信任名單」（EU Third CountriesTrusted List）的評估，意即埃及的電子簽名及電子印章，未來將可在歐盟會員國內進行驗證。這項進程將透過數位認證，簡化埃及與歐洲國家之間的電子文件交換流程。

歐盟駐埃及和阿拉伯國家聯盟（League of ArabStates）大使艾希荷斯特（Angelina Eichhorst）表示，埃及是第一個加入進階電子簽名（Advanced ElectronicSignature，AdES）可信任名單的非歐洲國家。

埃及通訊和資訊技術部長欣迪（Raffat Hindy）表示，埃及期待成為非洲及中東地區的數位服務與科技中心，這項成果將有助於提高國際企業對埃及數位基礎設施的信任；並可藉由數位制度與歐盟接軌，提升埃及的跨國投資競爭力。

報導進一步說明，埃及和歐盟在2024年3月簽署「戰略與全面合作夥伴關係」倡議後，將數位合作確認為可加強合作的領域，因此促成這次成果。

報導提及，這項合作不只是數位科技外交，也可能對埃及與歐洲的商業往來產生實質影響。

埃及電子簽章架構與歐盟技術接軌後，預計將為那些高度依賴跨境單據、合約效力確定性和安全數位交易的行業帶來最大經濟效益。最先受益者將為貿易、物流和海關領域。

例如，數位簽署的運輸單據、報關單、原產地證明、貨運合約和供應商協議，將可更有效率地進行跨境驗證，有助於減少延誤、降低單據處理成本與時間，並增強出口商、進口商、貨運代理、港口和海關之間的信任。

在銀行、保險和金融科技業方面，金融機構可以更快速地採用可信任的身分驗證機制、簽署合約、進行審計追蹤，以及交換可靠的電子文件。

此外，製造業和工業供應鏈中的埃及和歐洲廠商，將可使用可信任的電子簽名來簽署採購訂單、供應商合約、品質證書、技術認證和維護紀錄。

但歐盟委員會在官網的新聞稿也提醒，並非所有埃及的電子簽名都將自動取得「合格電子簽名」（Qualified Electronic Signature，QES）資格。此次埃及完成的技術接軌，只針對進階電子簽名及電子印章制度，歐盟官方也明確區分進階與合格電子簽名的法律效力。