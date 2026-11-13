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德國軍中性醜聞！逾6成女兵曾遭性騷或性侵害 還有人被偷拍用AI改圖

聯合新聞網／ 綜合報導
德國軍方調查發現軍中有六成女兵曾遭性騷擾或性侵。示意圖／ingimage
德國軍方調查發現軍中有六成女兵曾遭性騷擾或性侵。示意圖／ingimage

德國軍方近日公布一項調查，揭露軍中性騷擾問題。有超過6成女性軍人表示，曾在服役期間遭遇性騷擾或性侵害，甚至有人被偷拍照片，再透過AI修改成帶有色情意味的影像。更令人擔憂的是，許多受害者因不信任長官，選擇隱忍不報，讓軍中的性騷擾問題更加難以根除。

據《衛報》（The Guardian）報導，德國波茨坦軍事歷史與社會科學中心（Centre for Military History and Social Sciences）針對德國聯邦國防軍進行全面調查，發現軍中性騷擾問題相當普遍，尤其女性軍人受到的影響最為嚴重。

在約4000名參與調查的女性軍人中，近40%表示曾遭受帶有性暗示的言語騷擾，15%則曾在未經同意的情況下遭人拍照騷擾，部分照片甚至被利用AI修改。此外，超過8%的女性軍人表示曾遭受肢體攻擊，另有2%表示曾遭受性暴力。男性軍人也未能倖免，約19%曾遭遇類似的性騷擾或不當行為，其中非二元性別及同性戀軍人受到的影響尤其嚴重。

調查也發現，約三分之一的受訪者表示，因為不相信長官會妥善處理，因此不願或不會通報相關事件。為改善這種情況，德國國防部已設立名為「HELP」的24小時求助專線，讓軍人能夠尋求協助。未來軍方也將加強案件處理的透明度，避免受害者提出申訴後，卻始終不知道調查進度。

德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）對調查結果表示震驚，直言這些數字「令人無法接受」，並強調軍方對性騷擾採取「零容忍」政策。他指出，調查顯示女性比例較高的部隊，性騷擾發生的情況相對較少，因此軍方也應積極招募更多女性。他透露，曾有同僚建議不要公開這份報告，以免損害軍方形象，但他認為，掩蓋問題只會造成更大的傷害，未來也將每年持續進行相關調查。

德國 女兵 性騷擾 醜聞 偷拍

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