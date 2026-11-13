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打屁股能讓孩子變乖？研究揭驚人後果：長大更可能對伴侶施暴

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現體罰孩子會讓孩子變得暴力。示意圖／ingimage
研究發現體罰孩子會讓孩子變得暴力。示意圖／ingimage

「不打不成器」的觀念可能對孩子造成傷害。美國兒科醫師警告，體罰雖然能讓孩子立刻停止不當行為，卻可能讓他們變得更具攻擊性，甚至影響成年後的親密關係。

兒科醫師兼親職專家曼納林（Isha Mannering）接受《紐約郵報》（New York Post）採訪時指出，有不少父母因為自己從小接受體罰教育，就以為打罵教育是教導孩子最有效的方法。但她強調，體罰帶來的服從往往源自恐懼，而非真正理解錯誤。孩子可能因為害怕挨打而停止某種行為，卻不一定明白自己做錯了什麼，也不知道下次應該如何改善。

2021年一項研究發現，3歲時曾遭體罰的孩子，到了5歲更容易出現暴力及破壞性行為，包括破壞物品、欺負他人，甚至攻擊身邊的人。另一項2017年的研究則發現，童年時期曾遭體罰的人，成年後對伴侶施暴的可能性也較高。

曼納林解釋，當父母透過打罵處理衝突時，孩子可能會認為使用暴力是面對挫折或解決問題的正常方式。除了行為問題，體罰也可能影響孩子與父母之間的信任關係。

曼納林指出，孩子需要將照顧者視為安全、可靠的依靠，但當同一個人也是帶來疼痛與恐懼的來源時，就可能影響孩子建立安全依附關係的能力，甚至對未來的人際及親密關係造成影響。

2021年刊登於《刺胳針》（The Lancet）的一項研究回顧也發現，體罰與兒童日後出現更多行為問題具有一致的關聯，即使父母平時採取其他正向教養方式，也無法消除這種關聯。

因此，美國兒科學會（AAP）及世界衛生組織（WHO）都明確反對以體罰管教兒童。目前全球已有至少69個國家全面禁止對兒童施以體罰，但截至2024年，美國50州仍允許家長在合法範圍內體罰孩子，部分州甚至允許學校使用體罰。

曼納林認為，隨著社會越來越重視心理健康，父母應該重新思考管教的目的。與其只關心「要讓孩子立刻聽話」，更重要的是思考「這樣的管教方式究竟教會孩子什麼」。

體罰 伴侶 家庭暴力

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