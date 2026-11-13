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曾是捕魚天堂！柬埔寨神奇湖泊水位驟降 住民百年水上生活面臨危機

聯合新聞網／ 綜合報導
柬埔寨洞里薩湖居民有不少人是以捕魚維生。示意圖／ingimage
柬埔寨洞里薩湖居民有不少人是以捕魚維生。示意圖／ingimage

每到雨季，柬埔寨一座湖泊的面積就會暴增至原本的5倍，甚至讓道路變成河流。當地居民早已習慣過著水上生活，不只建造了特殊設計的房子，也習慣靠捕魚維生。然而，這種延續數百年的水上生活，如今卻面臨消失危機。受到乾旱、氣候變遷及上游水壩影響，湖泊的湖水逐漸減少，魚群數量也跟著下降，讓仰賴捕魚維生的居民陷入困境。

據《美聯社》（Associated Press）報導，柬埔寨的洞里薩湖（Tonle Sap）是東南亞最大的淡水湖，湖區及周邊約有150萬人居住。當地許多家庭將房屋建在浮筒上，利用大型金屬桶提供浮力，讓住家能隨著水位上升或下降。

當地商人周（Meas Chou）專門販售這類金屬桶，但近年生意越來越難做。他表示，漁民捕獲的魚越多，收入越好，就越有能力購買他的商品；反之，漁獲減少也會連帶影響他的生意。

洞里薩湖最特別的地方，是每年雨季都會出現罕見的「河流逆流」現象。當季風帶來大量降雨，湄公河水位暴漲時，河水會改變流向，經由洞里薩河倒灌進湖泊，使湖面面積擴大至原本約5倍。洪水同時帶來大量養分，吸引魚群繁殖，讓洞里薩湖成為全球漁產最豐富的淡水湖泊之一。

這裡甚至棲息著多種巨型淡水魚，包括體長可達3公尺的湄公河巨鯰，以及體重可達300公斤的巨暹羅鯉。然而，今年受到強烈聖嬰現象影響，東南亞預計將面臨更加炎熱、乾燥的天氣。10月初，洞里薩湖附近一處監測站的水位比平均值低超過1公尺，也比去年同期低約1.5公尺。

科學家警告，氣候變遷造成降雨不穩定，加上湄公河上游興建水壩及河道採砂，正逐漸改變湖泊原本的自然循環。乾旱不只會減少魚群，也可能讓湖邊森林更容易發生火災。

除此之外，由於伊朗戰爭影響，燃油價格上漲，漁民出航捕魚的成本也更加沉重。育有3名孩子的居民娜莉（Yim Nary）表示，丈夫每天清晨就出門捕魚，但收入只能勉強支付燃油、食物、飲水及電費。當油價太高時，丈夫甚至要放棄使用引擎，改用人力划船。

對許多世代依靠洞里薩湖維生的家庭而言，捕魚不只是工作，更是他們唯一熟悉的生活方式。然而，隨著湖水減少、漁獲量下降，這樣的日子還能維持多久，沒有人知道。娜莉坦言，自己不知道3個孩子未來該何去何從，只能繼續依靠這座湖泊生活。她無奈地說：「我擁有的，就只有魚和家人。」

柬埔寨 氣候變遷

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