因應AI資安威脅增加 泰國成立跨國小組加強防護

AI技術快速發展，使網路攻擊手法更加複雜，泰國數位經濟與社會部宣布成立跨國公私部門工作小組，整合國際情資及應變機制，因應日益升高的AI網路安全威脅，並要求金融、能源等5大關鍵領域加強資安防護。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國數位經濟與社會部昨天與全球防詐聯盟（GASA）、Google、Meta、LINE、TikTok等科技平台，以及14家國際支付業者和資安主管機關舉行高層會議，決定成立跨國公私協力工作小組。

報導指出，新工作小組將由泰國國家網路安全局（NCSA）主導，透過跨境情資分享及建立快速應變機制，處理日常資安事件及重大網路安全緊急狀況。

泰國政府決定成立這個工作小組，正值全球複雜網路攻擊暴增之際。泰國公共電視台指出，iPhone製造商蘋果公司（Apple Inc.）近期在偵測到裝置詮釋資料和用戶帳號異常後，向超過150個國家的用戶發布了威脅通知。

泰國民眾對疑似「飛馬」（Pegasus）間諜軟體攻擊的擔憂正日益加劇。

據報導，雖然蘋果並未明確提及「飛馬」，但安全分析師指出，這類攻擊利用「零點擊」（Zero-Click）漏洞，不需要使用者進行任何操作或建立網路連線，這正是資金雄厚、國家級監控工具的典型特質，這些工具能夠針對特定個人進行攻擊。

泰國數位經濟與社會部已向負責貨幣市場、資本市場、公共衛生、關鍵基礎設施及能源等五大領域的主管機關發出警示，要求提高危機應變能力。

泰國數位經濟與社會部表示，這五大領域的中央主管機關均已確認備妥應變計畫，以應對潛在的網路攻擊。

另外，AI也讓金融業面臨新的資安挑戰。曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，滙豐集團行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）指出，代理式AI提高了網路威脅的規模及速度，促使金融機構強化防禦能力。

艾橋智表示，AI讓攻擊者能更快速找出系統弱點並加以利用，但銀行也能運用AI強化防禦。他說：「代理式人工智慧讓銀行幾乎可以即時、全天候監控及回應潛在威脅，並在數秒內採取行動。」

不過，他也強調，先進的AI技術必須與網路安全措施互補，而非取代這些措施，其中包括確保資訊科技基礎設施安全、網路隔離，以及強化系統各層級與存取端點的防護。