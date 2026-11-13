登機時空姐為何總是維持同一姿勢？內行人揭職業秘密 關乎全機安全

大家平時去旅行或出差，踏入機艙那一刻，有沒有發現空姐總是維持同一個姿勢？她們雙手總是優雅地放在背後，面帶微笑歡迎旅客登機。你以為這只是單純的儀態要求？歐洲航空訓練中心BAA Training揭露，原來這舉動是為了方便空姐核對人數，並且留意乘客狀況，保障大家的安全。

飛機冷知識｜真相揭秘：手中藏著「計數機」

每次登機時，大家總會看到有空姐站在機艙口招呼，雙手放後，此動作其實並非為了擺姿勢！根據歐洲獨立航空訓練中心BAA Training網頁文章指出，空姐的手中其實握著一部手動計數機，每當有一位乘客步入機艙，她們就會在背後悄悄按一下。內容解釋，空姐手動算人數是為了方便實時核對人數，確保登機人數與地勤名單吻合，在起飛前雙重保障。當所有乘客就坐後，空姐會再巡視客艙進行第二次核對，確保人數百分之百正確，客機才能獲准起飛。

飛機冷知識｜若乘客人數不對 將禁止飛行

如果手動計數器報出的數字與地勤提供的乘客名單不符，飛機是絕對禁止起飛的。根據航空安全標準程序（SOP），空姐一旦發現人數不符，會立即進行第二次、甚至第三次清點。假如重新清點後人數依然對不上，空服員可能會要求每一位乘客拿出登機證進行人工核對。如果最終確認有人掃描了登機證卻不在飛機上，出於防範恐怖襲擊的考量，地勤人員必須進入貨艙卸下那名未登機乘客的行李。只有行李被移除後，飛機才獲准起飛。

飛機冷知識｜打招呼其實是看穿你？

另外，來自匈牙利廉價航空公司「威茲航空(Wizz Air)」前空姐Rania在TikTok上揭露，空姐站在機艙門前打招呼，其實是為了對乘客進行全身掃描。空姐透過短短幾秒鐘內，觀察乘客的情緒與狀態，他們會留意乘客是否有醉酒、情緒激動或身體極度不適的狀況。如果發現乘客狀態可能影響飛行安全，空服員會即時通報座艙經理及機長，由機長決定是否讓該乘客上機。

「歡迎登機」3秒鐘 辨識體格健魄乘客 關鍵時刻救全機

除了排除醉酒或患病乘客，空服員在艙門口說出「歡迎登機」的短短3秒鐘內，大腦其實還在飛速物色俗稱的「ABP」（Able-Bodied Passengers，健全乘客）。根據歐美多家民航訓練機構如BAA Training的客艙安全課程，空服員會暗中留意步入機艙的軍警人員、休班機師、消防員、醫護人員或體格健魄的獨行旅客，並默默記下他們的座位號碼。一旦遭遇緊急迫降或需要進行黃金90秒客艙撤離，這些ABP乘客將第一時間被指派協助搬開重達數十磅的緊急逃生門，或在滑梯底部協助老弱婦孺疏散，是全機生還機率的重要支柱。

延伸閱讀：

航班揭秘｜飛機上別點咖啡 前空姐曝7大潛規則 週二機票更便宜

酒店冷知識｜浴室鐵鐘有什麼用？4個枕頭防腰痛？10物品隱藏用途

文章授權轉載自《香港01》