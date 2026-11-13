遊日別亂丟廢棄行李箱！東京「2車站」周邊擬開罰 違者恐噴4200元

日本東京觀光人潮持續增加，卻也衍生行李箱遭隨意棄置的問題。東京都豐島區近日宣布，計畫修訂禁止亂丟垃圾相關條例，將行李箱納入管制範圍，違規者最高可處2萬日圓（約新台幣4200元）行政罰鍰，預計2027年7月正式開罰，希望藉此遏止非法棄置亂象。

根據《每日新聞》報導，豐島區今年7月至10月，每個月仍在區公所管轄的道路及公園發現約20個遭棄置的行李箱。事實上，區內2025年度在垃圾集中處、道路及公園等地，總計約有290個行李箱遭隨意丟棄，其中飯店、民宿林立的池袋站周邊更是問題嚴重。

豐島區指出，部分旅客可能因不再需要行李箱，便將其丟在垃圾集中處或路邊，尤其無法確認內容物的廢棄行李箱，也容易引發居民不安，成為地方環境治理的一大難題。

為改善情況，豐島區今年7月已與Culture Japan株式會社及日本鞄材株式會社簽署合作協定，透過公私部門合作推廣行李箱再利用，鼓勵民眾以回收、再利用方式處理不需要的行李箱，減少直接棄置的情況。

不過，相關措施實施後，亂丟行李箱問題仍未明顯改善，因此區公所進一步研議修法，將行李箱增列為禁止隨意棄置的物品，預計適用範圍以池袋站、大塚站周邊為主，違規最高處2萬日圓行政罰鍰。

豐島區長高際美幸表示，行李箱非法棄置問題有必要納入地方條例規範。區公所預計2026年12月舉辦公開意見徵詢，2027年2月向區議會提出修正案，若順利通過，條例將於同年4月施行，7月1日起正式收取罰鍰。