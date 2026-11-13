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巴西人口急速老化 長照與經濟成最大挑戰

中央社／ 聖保羅12日專電

巴西正經歷歷史上最劇烈的人口結構轉型。在出生率大幅下滑與平均壽命持續延長的雙重推力下，巴西高齡人口正以驚人速度攀升。專家警告，這股加速老化的浪潮不僅考驗社會照護體系，成為巴西本世紀最大的挑戰。

BBC巴西新聞網報導，不同於義大利、英國等歐洲國家擁有很長的時間來調整醫療、退休金及社會福利制度與雄厚財政實力來逐步因應高齡化，巴西的老化速度預計將比歐洲一些國家快上3倍，留給政府與社會調整的時間極為有限。

根據巴西地理統計局（IBGE）數據，目前巴西60歲以上人口占比已達15.6%至17%左右，幾乎是2000年時的兩倍。官方更預估，到了2070年，每10名巴西人中就有將近4人（約37.8%，總數達7500萬人）屬於高齡族群。

在人口快速老化的背後，最迫切的難題在於「未來誰來照顧老人」。傳統上，巴西失能或半失能長者的照護重擔幾乎全由家庭成員、特別是女性承擔。然而，隨著少子化趨勢加劇、家庭規模日益縮小，這種依賴家庭內部支撐的傳統模式已難以為繼。

如今，究竟該將長輩留在家中自行照護，還是送往長期照護機構，已成為無數巴西家庭每天面臨的現實難題。與此同時，巴西在長照公共政策上仍明顯不足，不僅缺乏完善的居家照護網絡，專業照護員的職業規範與勞動保障也亟待加強。

專家指出，人口結構失衡也正從多個層面衝擊巴西的國家發展。首先是退休金與公共財政壓力：隨著勞動人口比例縮減，支撐龐大社會福利與退休金體系的稅基日益萎縮，政府財政負擔將大幅加重。

其次是公共醫療體系（SUS）的轉型迫切性。巴西醫療系統必須加快腳步，從過去偏重急性治療，轉向以預防醫學與長期健康追蹤為核心的照護模式。世界衛生組織（WHO）近期也建議，應在基層醫療中納入長者定期健康評估，這正是巴西當前急需落實的方向。

第三則是都市基礎建設落後。專家直言，巴西多數城市尚未準備好迎接高齡社會，包括無障礙人行道不足、大眾運輸缺乏友善設計、無障礙住宅短缺，以及適合長者社交的公共空間匱乏，皆限制了高齡者的生活品質。

儘管挑戰嚴峻，部分分析人士仍認為危機中蘊藏轉機。透過提升整體勞動生產力、鼓勵科技創新、推動高齡者重返或續留職場，以及發展針對高齡消費與福祉的「銀髮經濟」，巴西仍有機會減緩人口紅利消失的衝擊。

不過，學界與專家普遍認為，巴西規劃因應的時間正快速流逝，政府、市場與民間社會必須立即攜手，建立一套協調且永續的長照與經濟支持網絡，才能回應這場決定國家未來的世紀考驗。

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