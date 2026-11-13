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路邊沙發散發濃烈屍臭！雪梨警方打開驚見殘缺遺體 頭部四肢全消失

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲雪梨警方在樹林發現的沙發竟藏有遺體。圖／AI生成
澳洲雪梨警方在樹林發現的沙發竟藏有遺體。圖／AI生成

澳洲雪梨近日傳出令人毛骨悚然的命案。當地居民聞到樹林中飄出濃烈惡臭，懷疑有異狀而報警，沒想到警方循線搜索，竟在路邊一張遭棄置的沙發內發現人體軀幹。死者的頭部及四肢全都不翼而飛，目前警方已成立專案調查小組，要追查死者身分及遺體來源。

據澳洲新聞網（News.com.au）報導，這起案件發生在雪梨北岸的萊恩科夫北區（Lane Cove North）。警方於週三下午2時30分左右接獲通報，前往阿維安新月街（Avian Crescent）附近的樹林查看。

當地居民表示，附近出現一股難以忍受的異味，還有人發現可疑物品。警方到場後，在距離道路僅約5公尺的樹叢中，發現一張被丟棄的沙發，裡面竟藏著一具缺少頭部及四肢的人體軀幹。警方初步研判，死者可能是一名成年男性，但遺體尚未完成正式身分確認，目前已送交法醫進行鑑定。

北岸地區警察指揮官德瓦尼（Paul Devaney）表示，案發地點是一條非常安靜的住宅街道，平時犯罪事件極少，因此這起發現相當不尋常。由於現場鄰近萊恩科夫河（Lane Cove River），周圍還有多條深受居民歡迎的健行步道，警方隨即封鎖樹林，派出鑑識人員、凶殺案警探及專門搜尋人類遺骸的警犬，仔細搜尋可能的證據。

一名在當地居住超過30年的71歲婦人表示，鄰居們得知消息後都受到極大驚嚇。她說，這條街每年都會舉辦萬聖節及聖誕節派對，居民甚至有WhatsApp群組討論垃圾桶收運時間，鄰里關係相當緊密，實在不敢相信會發生這種事。

警方強調，目前沒有證據顯示死者是在萊恩科夫地區遇害，初步也不認為當地居民面臨直接威脅。不過，由於案件仍處於調查初期，死者究竟是誰、為何遭到肢解，以及沙發如何被棄置在樹林中，都還有待警方釐清。

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