阿富汗禁女性學醫又不准男醫幫女看診 她牙痛治一半被趕回家

阿富汗一名女子因牙齒嚴重蛀壞，痛到整夜無法入睡，甚至連吃飯都成問題。她好不容易湊錢接受治療，沒想到療程才進行一半，牙醫竟突然拒絕繼續看診，只因為塔利班當局「禁止男性牙醫治療女性患者」。如今3個月過去，她的牙齒仍未治好，只能無奈繼續忍痛過日子。

據英國《衛報》（The Guardian）與《Zan Times》聯合調查報導，37歲女子法里達（Farida，化名）今年和家人從伊朗搬回阿富汗西部城市赫拉特（Herat）。不過她因為找不到穩定工作，連基本的醫療費用都無法負擔。

今年7月，她因牙痛難耐前往診所，醫師發現她多顆臼齒嚴重損壞，必須拔除並裝設植牙或假牙。法里達依照診所要求預先支付全部費用，準備分次完成治療。沒想到第3次回診時，診所卻突然要求她回家等通知。兩天後，她因疼痛難耐主動致電詢問，才得知塔利班的「勸善懲惡部」已下令，禁止男性牙醫治療女性患者，診所因此無法繼續替她看診。

調查指出，雖然塔利班並未公開宣布全國性禁令，但多地牙醫表示，安全部隊已開始突擊檢查診所，警告男性醫師若替女性看診，可能面臨監禁。這項限制不只針對牙科診所，有部分醫師表示，即使女性患者病情危急，也不能隨意進行檢查或急救，除非符合男性監護人陪同等特定條件。

塔利班自2024年12月起禁止女性就讀醫療相關學校，部分醫院也表示被禁止聘用女性員工，導致女性醫療人力更加短缺。一名女患者無奈表示，在連女醫師都找不到的城市，當局卻限制男性醫師替女性看診，根本是罔顧女性病患權益。