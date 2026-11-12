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驗血就能揪出卵巢癌前兆？ 新研究準確辨識逾9成癌前病變

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現血液中名為Tu-Stroma的RNA分子可以用來檢測卵巢癌病變。示意圖／ingimage
研究發現血液中名為Tu-Stroma的RNA分子可以用來檢測卵巢癌病變。示意圖／ingimage

卵巢癌因為早期症狀不明顯，經常等到癌細胞擴散後才被發現。不過，美國科學家找到一項可能改變癌症篩檢方式的新技術，只需要分析血液中的特殊分子，就有機會在癌症真正形成前，揪出輸卵管內肉眼難以察覺的癌前病變，研究測試的偵測率高達92.3%。

根據《路透社》（Reuters）報導，美國加州霍格家族癌症研究所（Hoag Family Cancer Institute）研究團隊發現，部分卵巢癌在形成之前，輸卵管內壁就已經出現稱為「漿液性輸卵管上皮內癌」（STIC）的微小病變。

研究人員發現，具有這類病變的女性，血液中一種名為Tu-Stroma的RNA分子含量會明顯升高，因此可能成為早期檢測的重要線索。研究結果顯示，透過檢測Tu-Stroma，成功辨識出92.3%具有STIC病變的女性，也正確辨識98.2%沒有病變的健康女性。

研究團隊進一步估計，對具有卵巢癌遺傳風險的女性而言，檢測呈陽性時，約72%確實具有病變；若結果呈陰性，正確排除病變的機率則接近100%。不過，這些數字仍須透過更多研究驗證。

目前，部分卵巢癌高風險女性為了降低罹癌機率，必須考慮預防性切除輸卵管及卵巢，但醫師往往只能根據家族病史與基因風險提出建議，無法確定體內是否已經出現癌前病變。這項研究已刊登於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。若未來經過更大規模驗證，這項血液檢測有望協助醫師制定更精準的預防策略。

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