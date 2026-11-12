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日本無印良品109萬筆信用卡資料恐外洩 16位卡號全都露

中央社／ 東京12日專電
日本生活雜貨品牌無印良品（Muji）。路透
日本生活雜貨品牌無印良品（Muji）。路透

日本無印良品」（MUJI）營運公司良品計畫今天坦承遭駭客入侵，約109萬筆會員信用卡資料恐外洩，其中約34萬5000張卡片仍有效。由於相關資料原本應於2021年刪除，卻未遮蔽卡號持續保存，公司承認內部管理出現重大疏失，並承諾為可能的盜刷提供補償。

讀賣新聞、WWD JAPAN報導，良品計畫社長清水智在記者會一開始鞠躬致歉，表示公司未能阻止非法入侵，導致顧客資訊可能外洩，加上原本應刪除的MUJI Card信用卡號碼等資料仍留存在系統中，以及無印良品網路商店長時間停止服務，對顧客造成困擾，深感抱歉。

根據良品計畫說明，這次可能外洩的資料涉及2021年7月以前申辦聯名信用卡MUJI Card的會員，外洩個資包括信用卡號碼、會員識別碼及出生日期，總計約109萬筆，當中目前仍有效的卡片約有34萬5000張。

良品計畫指出，公司過去為了提供MUJI Card會員專屬優惠，曾使用信用卡號碼作為辨識會員身分的依據，直到2021年7月修改系統後，才改以其他識別碼取代。依照當時規定，原先蒐集的信用卡號碼應全面刪除，但公司沒有確實執行，導致大量敏感資料持續留存在系統中。

更引發關注的是，這些信用卡號碼沒有經過隱藏部分數字的「遮罩處理」，而是以完整16位數形式保存。良品計畫坦承，未對卡號進行遮蔽保護是這次事件最大的問題，相關資料原本應在2021年刪除。

不過，公司強調，消費者目前在無印良品網路商店登錄的信用卡資訊，有依照相關安全標準進行遮罩處理。

對於為何未依規定刪除資料，良品計畫表示，當時公司已有信用卡資訊管理規範，但未能確實落實，究竟是人為疏失或系統問題，目前仍在調查。

至於受影響會員的補償措施，良品計畫表示，將全額負擔MUJI Card重新發卡的手續費。目前尚未確認有實際損失，但若未來發現信用卡遭盜刷等受害情況，公司將逐案處理並提供補償。

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