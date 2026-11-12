一回家就狂打掃！專家揭7種「不會休息」警訊 中4項要注意

忙了一整天，回家明明累得要命，卻忍不住開始打掃、整理房間？這可能不只是勤勞，而是身體已經不懂得休息。日媒《PRESIDENT Online》報導，日本職能治療師菅原洋平指出，若出現7種生活習慣中的4種以上，可能代表身心長期處於緊繃狀態，連休息都難以真正放鬆。

菅原洋平在著作《休息悖論》中提到，現代人整天接收手機訊息、社群動態，還不斷追求效率，讓大腦習慣隨時準備處理下一件事。久而久之，身體為了適應壓力而持續消耗能量，即使休息也難以消除疲勞。

他整理出7大「不會休息」的警訊：

1. 明明疲憊不堪，回家卻開始打掃、整理房間。 2. 到了睡覺時間，仍然沒有明顯睡意。 3. 忙完工作後，忍不住催促家人、朋友或同事快點動作。 4. 假日沒有排滿行程，就感到焦慮、不安。 5. 一邊回覆訊息，一邊播放影片。 6. 遇到問題還沒自己思考，就先上網搜尋或詢問AI。 7. 只要還有體力，就繼續找事情做，直到筋疲力盡。

如果符合4項以上，菅原洋平提醒，可能代表身心已累積相當程度的壓力，明明想休息，卻無法停下來。

為什麼越努力提升效率，反而越疲憊？菅原洋平解釋，現代人習慣刪掉發呆、閒聊等看似浪費時間的活動，卻又把省下的時間塞進更多待辦事項，導致身體始終處於緊繃狀態。他認為，想真正恢復精神，反而需要保留一些「沒有生產力」的時間。

要打破這種狀態，不必安排更多休息計畫。他建議從小地方做起，例如寄完電子郵件、完成一項工作後，刻意停下10秒鐘，看看窗外或起身走動，而不是立刻切換到下一項任務。

菅原洋平也提醒，運動、冥想等健康習慣，不必變成每天必須完成的任務，應依照當下的身體狀況調整。若長期失眠、嚴重焦慮，或疲勞已影響日常生活，仍應尋求專業醫療協助。