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洛杉磯私家車失控衝人行道！釀8人傷含3歲童 路人合力抬車救2人

香港01／ 凌樂一
美國洛杉磯日前發生1起嚴重車禍。示意圖／ingimage
美國洛杉磯日前發生1起嚴重車禍。示意圖／ingimage

美國洛杉磯日前發生1起嚴重車禍。一輛私家車突然失控撞車後高速衝上人行道，直撞一間連鎖超市門口，導致8人受傷送院，傷者中年紀最小僅3歲，另有1名六旬長者傷勢嚴重。事發時現場情況極度混亂，更有2名路人被捲入車底受困，多名熱心市民見狀隨即衝上前合力營救。涉事男司機聲稱「煞車失靈」，目前已被警方依危險駕駛重罪拘捕調查。

私家車失控衝上人行道

據美國媒體《FOX 11 Los Angeles》報導，事發於11月7日下午12時51分，地點位於洛杉磯阿靈頓高地（Arlington Heights）西華盛頓大道（West Washington Boulevard）4040號街區的連鎖超市「Superior Grocers」門外。涉事私家車當時在行駛中突然失控，先撞上1輛停泊在路邊的私家車，隨後再衝上人行道，撞倒多名在超市門外行走的路人。

洛杉磯消防局（LAFD）表示，救護員在現場共為10人進行了初步傷勢評估，最終將8名傷者分送至附近多間醫院救治。傷者中年紀最小僅3歲，另有1名60多歲長者傷勢嚴重，萬幸所有人送院時均保持清醒，暫無生命危險。

2人被捲入車底 熱心路人合力抬車救人

由於事發時撞擊力極大，超市門外一片狼藉。現場消息指，撞擊發生後有2名傷者被困在車身底部無法動彈。附近多名目擊者見狀，在救護人員趕至前合力搬移障礙並救出被困傷者。

司機被捕稱「煞車失靈」 警排除酒駕藥駕

涉事司機為1名年約60歲的男子，洛杉磯市警察局（LAPD）人員在場為其進行初步酒精及藥物測試，證實並無酒駕或藥駕跡象，該名司機過往亦無犯罪紀錄。該名司機聲稱事故是由於車輛的「煞車系統失靈」所致。洛杉磯警察局發言人事後證實，該名涉事男子已被警方以涉嫌重罪危險駕駛（felony reckless driving）拘捕帶署，至於具體肇事原因及煞車系統是否出現故障，仍有待交通調查組進一步檢驗釐清。

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文章授權轉載自《香港01》

洛杉磯 車禍

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