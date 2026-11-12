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酪梨控荷包又要縮水？墨西哥四大產區驚見蟲害 急銷毀52噸出口貨
切開酪梨竟驚見觸目驚心的蟲蛀孔洞！日媒「BuzzFeed Japan」引述《路透社》報導，墨西哥原定出口海外的一批酪梨，因檢出農業害蟲「酪梨象鼻蟲」，當局於10月31日緊急將多達52噸的出口貨全數銷毀。生產者團體公布的畫面顯示，酪梨果核上被蛀出大洞，工人無奈將成箱酪梨直接傾倒在地。
這批受波及的酪梨產自米卻肯州（Michoacán）、哈利斯科州（Jalisco）、科利馬州（Colima）與納亞里特州（Nayarit）等四大產區。為防止蟲害繼續擴大，業者在墨西哥食品衛生安全及品質管理局（SENASICA）指導下，依防疫程序將有問題的酪梨集中焚燒並深埋。米卻肯州環境部長門德斯也強調，遭蟲蛀的果實均已徹底銷毀，並未流入市面。
據美國加州大學河濱分校研究，雌性酪梨象鼻蟲會在果實鑽孔產卵，單顆最多曾發現17顆蟲卵。由於美國同為酪梨產區，美方檢疫極為嚴格，一旦果實或枝葉發現幼蟲便全面禁止進口。當地農民無奈坦言，外州果品混入導致產地商譽受損，如今喪失出口美國資格，生計陷入困境。
大批酪梨遭銷毀的消息曝光後，隨即引發網友熱議。不少人惋惜「太浪費了，沒受影響的部分不能拿去榨油嗎？」，也有人建議應建立防蟲害生產設施；同時，許多消費者更擔憂「酪梨又要漲價了」，並替農民的生計感到憂心。
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