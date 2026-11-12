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酒駕撞4童剛獲緩刑！陸男「半年3度無照駕駛」 裝病自摔喊：侵犯人權

聯合新聞網／ 綜合報導
埼玉縣三鄉市去年5月發生一起44歲中國籍男子鄧洪鵬酒駕撞倒4名小學生後肇事逃逸事故。豈料才過半年多，他竟在兩週內連續3度無照上路遭現行犯逮捕。圖截自ANN News。
埼玉縣三鄉市去年5月發生一起44歲中國籍男子鄧洪鵬酒駕撞倒4名小學生後肇事逃逸事故。豈料才過半年多，他竟在兩週內連續3度無照上路遭現行犯逮捕。圖截自ANN News

據日媒集英社Online報導，埼玉縣三鄉市去年5月發生一起駭人事故，44歲中國籍男子鄧洪鵬酒駕撞倒4名小學生後肇事逃逸，當時獲判緩刑且遭吊銷駕照、10年內不得重考。豈料才過半年多，他竟在兩週內連續3度無照上路遭現行犯逮捕。日前出庭時，當初承諾監督丈夫的妻子竟當庭坦承「我無法阻止他」，引起日本社會譁然。

更令法官與檢察官傻眼的是鄧嫌在法庭上的誇張行徑。檢方當庭播放監視器畫面，清楚錄下光頭男子駕駛休旅車進入事務所與友人談笑，鄧嫌夫婦卻堅稱「這雖然長得很像，但無法確定」。對檢方追問，他更故技重施，頻頻跳針辯稱「聽不懂日文」、「不懂日本法律」，企圖以語言不通來規避刑責。

鄧嫌甚至大言不慚地辯稱，以為社區內的道路是私人土地，在中國這樣開車合法；即便法官逐一質問，逼得他承認現場設有紅綠燈、路標與斑馬線，他仍堅決否認違法。檢方更揭露，鄧嫌在接受調查時極不配合，不僅裝病自摔椅子、大喊頭痛想吐控訴「侵犯人權」，妻子甚至坐過他的違規車輛，還藉口「車子賣不到好價錢」才沒處理掉。

檢方痛批鄧嫌毫無守法意識，建請法官求處1年2個月徒刑。荒謬的是，辯護律師竟以「入獄會導致全家簽證難以延期」為由懇求再次給予緩刑，鄧嫌也打同情牌稱「希望能繼續當孩子的爸爸」，全案定於11月12日宣判。

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