個資老被駭超怕？拒掃QR Code、不綁定網銀 日本吹起「老派生活風」

近來頻傳知名企業遭駭客入侵與個資外洩，升斗小民該如何自保？日媒Pinzuba NEWS報導，隨著犯罪集團利用AI全天候攻擊系統漏洞，日本半年內就有逾兩億人次個資面臨外洩。在這場風暴中，不少專家與文化評論員反而提出反直覺主張：拋棄過度數位化的便利、全面回歸傳統的「老派生活」，才是最強的資安防護。

報導中指出，從IT大廠外匯帳戶秒遭洗劫，到租車與餐飲名店上千萬筆會員個資、證照外洩，傳統防線已瀕臨崩潰。日本知名評論家Yaku Mitsuru（やくみつる）直言，民眾過度依賴手機App綁定金融帳戶，往往讓資產門戶大開；在科技失控的當下，主動拉開與網路的距離，重拾傳統生活才是最清醒的自救之道。

具體該如何落實「原始防身術」？IT資安記者三上洋歸納出三大關鍵：第一是「堅持現金交易」，日常一律採現金付款，拒絕以行動支付綁定銀行帳戶，更不掃描QR Code綁定通訊軟體點餐。第二是「密碼回歸紙本手寫」，設定隨機密碼並記在筆記本中，絕不用瀏覽器自動記憶。第三則是避免網購刷卡，防止卡號遭惡意側錄。

他也提醒，不碰虛擬資產、不點可疑連結仍是鐵律。儘管現代人很難徹底斷網，但這套看似頑固的「老派生活習慣」，卻能藉物理隔絕築起駭客跨不過的防火牆。在個人隱私隨時可能外洩的數位時代，回歸現金支付與紙本，正是時候？