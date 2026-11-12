快訊

彭博：輝達已委外找接替黃仁勳人選 考慮先任命臨時執行長

黃仁勳下台聲浪升高！美兩黨議員促辭職 國會不排除強制傳喚

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是輝達副總裁

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞典達拉木馬獲歐盟地理標示保護 傳統工藝延續數百年

中央社／ 斯德哥爾摩12日專電

達拉木馬是瑞典的經典意象，也是許多遊客伴手禮的首選。這項源自瑞典中部達拉納地區的傳統木雕工藝，近日取得歐盟手工藝與工業產品地理標示保護。中央社訪問在瑞典最南端製作達拉木馬的匠人，一探這代代傳承的瑞典傳統。

達拉木馬源自瑞典中部達拉納省（Dalarna）的莫拉（Mora）地區，本是一般瑞典人家的木雕裝飾，1939年在紐約世界博覽會時，瑞典館在門口設置大型達拉木馬，進一步提升達拉木馬的國際知名度，也成了瑞典知名的文化象徵。

除了在達拉納當地的匠人以外，工坊也在瑞典各地聘僱一些「兼職」匠人協助雕刻等手作流程，住在瑞典南部小鎮阿爾維斯塔（Alvesta）的特德斯湯是斯德哥爾摩以南地區的第一人。

特德斯湯（Tomas Tedestam）是一名退休的美術老師，最近因為成為在瑞典最南端雕刻達拉木馬的匠人，在地方上受到關注。

他4年前退休，偶爾在學校代課、看顧藝文展覽空間，還沒來得及開始嚮往許久的藝術創作生活，就在妻子的建議下，應徵了達拉木馬匠師的工作。他有數十年深厚的木工與藝術背景，工坊看了他的木工作品後隨即錄用。

特德斯湯對中央社表示，這份工作不複雜，他從工坊帶回150隻已有雛形的木馬、4把刀具，還有2隻已經完成的達拉木馬做參考模型。

他說，達拉木馬的製作很簡單，沒有太複雜的規則，工坊的規定就是每條腿粗細要一致、肚子要平坦，臉不能有特別表情，而且整隻馬都要有手工雕刻過的痕跡。完成後可以將木馬郵寄回工坊，但他打算自行開車護送木馬回達拉納，順道探望家人。

特德斯湯在閒暇時雕刻木馬，他說邊聽政治辯論邊刻木馬，過程很像冥想，他不打算一整天都作同一件事，所以每天雕5隻木馬就夠了。

達拉木馬的歷史可以追溯到18世紀，據說是當時達拉納地區的人在伐木期間，為了度過漫漫長夜而隨手做的小玩具，後來跟著商隊到瑞典各地，受到歡迎，才慢慢傳開。

特德斯湯分享，他在瑞典北部長大，小時候跟父親一同到森林打獵，等待獵物的時候也會隨手撿起木頭就開始雕刻。他最近才在兒時的木屋找到一隻當時在一根樹枝上刻的鳥，那是他最珍視的作品之一。

特德斯湯表示，雖曾想過退休後要搬回北部，但在阿爾維斯塔生活多年建立家庭，已經離不開，製作達拉木馬讓他重新跟自己的童年與北部木工傳統產生了連結。

他表示，達拉木馬是瑞典很知名的意象，也是瑞典的傳統，匠人們年紀大了就由其他人接手，繼續製作達拉木馬，將這個技藝代代傳下去，能成為傳承這項數百年傳統的一份子，他感到很開心。

為了保護這個手工傳統，生產達拉木馬的業者經過申請，在4日取得歐盟手工藝與工業產品地理標示（Protected Geographical Indication）的保護，是瑞典第一個申請通過的手工藝品。

特德斯湯表示，工坊經理已向他保證，這個保護制度不會影響他的工作，根據規定，製作流程必須包括9個步驟，其中有3個步驟可以在指定產區以外的地區完成，雕刻便是其一。

未來只有符合指定產區及傳統製作規範的木馬，才能使用受保護的達拉木馬這個名稱。因此他也開玩笑提醒大家，別在家裡隨便複製。

瑞典 歐盟 伴手禮

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

好讀周報／超市冰箱一夜變烤箱！駭客遠端調高溫度 歐洲多國損失慘重

LV曼谷新地標再進化！巴黎百年工坊首度進駐 餐廳擴建還有泰式甜點

超市冰箱遭駭後 歐盟資安首長：家電恐成下一目標

移民台灣行不行２／香港開公司30分鐘、台灣要三個月 外國人拿永居前還得坐「移民監」

相關新聞

黃仁勳婚外情震撼台灣！美媒：仁來瘋形象受衝擊 恐牽動台北市長選情

台灣是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的出生地，也是他協助開創的人工智慧（AI）晶片產業重要支柱。華爾街日報報導，黃仁勳與涉嫌為中國情報來源的科技業高階主管黃樂發生婚外情，不僅震撼台灣，也讓各界開始以不同眼光看待他，甚至可能影響月底的地方選舉。

黃仁勳去留掀論戰！策略師指「撐過這周算幸運」 有人提卸任CEO當董事

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳該不該下台，矽谷投資人與華爾街分析師出現不同聲音。馬斯克在內的科技界要角力挺他留任，認為美國AI競賽少不了他；但隨著第二段婚外情報導曝光，有分析師認為董事會恐怕得換人，也有人提出折衷構想：卸下執行長職務，留任董事或策略顧問。

黃仁勳下台聲浪升高！美兩黨議員促辭職 國會不排除強制傳喚

美國國會要求先進AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下台的聲浪升高，民主、共和兩黨都有人呼籲他辭職。眾議院三個委員會也正考慮，若他不同意出席作證，將發出傳票強制傳喚。

陷婚外情風暴 華爾街日報：輝達董事會準備撤換黃仁勳 將開會決定去留

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳接連爆出2段婚外情，其中一名對象疑似中國間諜。華爾街日報獨家報導，知情人士透露，輝達董事會正準備撤換黃仁勳，準備最快11日就會召開會議，決定他的去留。

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是輝達女副總裁

紐約時報引述五位曾在輝達（NVIDIA）任職的人士報導，執行長黃仁勳除了和一名美方認定為大陸間諜的女子發生婚外情，也曾和直接向他匯報的醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）有婚外情。

影／紐約3層樓建築突倒塌！至少1死10傷仍有1人受困

美國紐約消防部門一名官員表示，布魯克林一棟3層樓建築11日下午倒塌，造成至少1人死亡、10人受傷，其中4人傷勢嚴重，仍有1人受困。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。