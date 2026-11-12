瑞典達拉木馬獲歐盟地理標示保護 傳統工藝延續數百年

達拉木馬是瑞典的經典意象，也是許多遊客伴手禮的首選。這項源自瑞典中部達拉納地區的傳統木雕工藝，近日取得歐盟手工藝與工業產品地理標示保護。中央社訪問在瑞典最南端製作達拉木馬的匠人，一探這代代傳承的瑞典傳統。

達拉木馬源自瑞典中部達拉納省（Dalarna）的莫拉（Mora）地區，本是一般瑞典人家的木雕裝飾，1939年在紐約世界博覽會時，瑞典館在門口設置大型達拉木馬，進一步提升達拉木馬的國際知名度，也成了瑞典知名的文化象徵。

除了在達拉納當地的匠人以外，工坊也在瑞典各地聘僱一些「兼職」匠人協助雕刻等手作流程，住在瑞典南部小鎮阿爾維斯塔（Alvesta）的特德斯湯是斯德哥爾摩以南地區的第一人。

特德斯湯（Tomas Tedestam）是一名退休的美術老師，最近因為成為在瑞典最南端雕刻達拉木馬的匠人，在地方上受到關注。

他4年前退休，偶爾在學校代課、看顧藝文展覽空間，還沒來得及開始嚮往許久的藝術創作生活，就在妻子的建議下，應徵了達拉木馬匠師的工作。他有數十年深厚的木工與藝術背景，工坊看了他的木工作品後隨即錄用。

特德斯湯對中央社表示，這份工作不複雜，他從工坊帶回150隻已有雛形的木馬、4把刀具，還有2隻已經完成的達拉木馬做參考模型。

他說，達拉木馬的製作很簡單，沒有太複雜的規則，工坊的規定就是每條腿粗細要一致、肚子要平坦，臉不能有特別表情，而且整隻馬都要有手工雕刻過的痕跡。完成後可以將木馬郵寄回工坊，但他打算自行開車護送木馬回達拉納，順道探望家人。

特德斯湯在閒暇時雕刻木馬，他說邊聽政治辯論邊刻木馬，過程很像冥想，他不打算一整天都作同一件事，所以每天雕5隻木馬就夠了。

達拉木馬的歷史可以追溯到18世紀，據說是當時達拉納地區的人在伐木期間，為了度過漫漫長夜而隨手做的小玩具，後來跟著商隊到瑞典各地，受到歡迎，才慢慢傳開。

特德斯湯分享，他在瑞典北部長大，小時候跟父親一同到森林打獵，等待獵物的時候也會隨手撿起木頭就開始雕刻。他最近才在兒時的木屋找到一隻當時在一根樹枝上刻的鳥，那是他最珍視的作品之一。

特德斯湯表示，雖曾想過退休後要搬回北部，但在阿爾維斯塔生活多年建立家庭，已經離不開，製作達拉木馬讓他重新跟自己的童年與北部木工傳統產生了連結。

他表示，達拉木馬是瑞典很知名的意象，也是瑞典的傳統，匠人們年紀大了就由其他人接手，繼續製作達拉木馬，將這個技藝代代傳下去，能成為傳承這項數百年傳統的一份子，他感到很開心。

為了保護這個手工傳統，生產達拉木馬的業者經過申請，在4日取得歐盟手工藝與工業產品地理標示（Protected Geographical Indication）的保護，是瑞典第一個申請通過的手工藝品。

特德斯湯表示，工坊經理已向他保證，這個保護制度不會影響他的工作，根據規定，製作流程必須包括9個步驟，其中有3個步驟可以在指定產區以外的地區完成，雕刻便是其一。

未來只有符合指定產區及傳統製作規範的木馬，才能使用受保護的達拉木馬這個名稱。因此他也開玩笑提醒大家，別在家裡隨便複製。