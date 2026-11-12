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送醫竟遭通報！女管家未婚生子觸法 法院判100下鞭刑

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因未婚生子觸法，遭判100下鞭刑。示意圖／ingimage
女子因未婚生子觸法，遭判100下鞭刑。示意圖／ingimage

一名肯亞籍女子到沙烏地阿拉伯擔任家庭幫傭，卻因未婚生子，遭當地法院判處100下鞭刑

據《衛報》（The Guardian）報導，肯亞籍女子穆托尼（Esther Wanja Muthoni）透過仲介前往沙烏地阿拉伯工作，擔任管家及保母，期間與一名埃及男子短暫交往並懷孕，但孩子的父親隨後離開沙國。

由於沙烏地阿拉伯的伊斯蘭教法將婚外性行為視為犯罪，未婚生子的女性可能面臨刑事追究。當地醫院也被要求向主管機關通報未婚產婦，因此穆托尼在醫院生產後，案件便進入司法程序。

法院於今年10月判處她100下鞭刑。穆托尼事後接受《紐約時報》（The New York Times）訪問時表示，自己非常害怕，擔心身體無法承受如此嚴厲的懲罰。

倡議移工權益的非營利組織Do Bold創辦人西沃洛博娃（Ekaterina Porras Sivolobova）指出，沙國其實有不少未婚女性生產，但許多人為了避免遭到通報，選擇在家分娩，因此外界難以掌握實際情況。

這起案件也引發人權團體批評。英國人權組織ALQST代理主任阿爾多薩里（Maryam Aldossari）直言，這項判決本身就是對女性的暴力，認為沙國政府應讓穆托尼返回肯亞，而不是施以鞭刑。

沙烏地阿拉伯早在2020年就宣布改革，廢除部分司法鞭刑，不過改革僅適用於法官可自行裁量刑罰的案件，部分依伊斯蘭教法規定固定刑罰的罪行，仍可能受到鞭刑處罰。

肯亞 鞭刑 沙烏地阿拉伯 伊斯蘭

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