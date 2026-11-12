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誰還想認真念書？AI寫作業爽拿高分 英國大學評分制度面臨危機

聯合新聞網／ 綜合報導
英國調查發現學生普遍使用AI做作業，讓老師很難評分。示意圖／ingimage
英國調查發現學生普遍使用AI做作業，讓老師很難評分。示意圖／ingimage

AI大學生寫作業變得輕而易舉，卻也讓教授越來越難判斷學生的學習成效。英國一項調查發現，不少大學生直接利用ChatGPT完成整篇論文，短短幾分鐘就能交出作業，甚至拿到與認真撰寫的同學相近的成績。英格蘭高等教育監管機構警告，AI濫用已威脅大學學位的公信力，呼籲各校重新採用傳統筆試、口試等評量方式來測量學生程度。

據《衛報》（The Guardian）報導，英格蘭學生事務辦公室（Office for Students，OfS）與高等教育慈善組織Advance HE，今年訪問127所大學及學院的300多名師生，了解AI在教學及考試中的使用情況。

調查發現，AI已廣泛被用於撰寫報告、畢業論文，甚至開書考試。有教師坦言，現在收到的學生作業不僅寫作風格雷同，連引用的文獻都一模一樣，讓他們難以判斷學生是否真正理解課程內容。

一名大學教師無奈表示，AI已讓學術誠信面臨嚴重威脅，學生繳交的作業幾乎都部分或完全借助AI完成。另一名教師更直言，AI的普及恐怕讓某些課程的評量工作變得「幾乎不可能」。

學生也透露，有同學私下炫耀自己整篇論文都是用ChatGPT寫的，不僅沒有被抓到，還拿到不錯的成績，因此下一份作業照樣如法炮製。甚至有人才剛交出報告，就已經說不出自己寫了什麼。

OfS策略與執行主管佛萊明（Josh Fleming）警告，AI對高等教育帶來跨世代的風險，不僅可能削弱學生的學習成果，也讓大學難以有效評估學生能力。監管機構因此呼籲大學增加不使用AI的評量方式，例如傳統課堂筆試、面對面口試及簡報，也可以要求學生說明研究與寫作過程，或分析AI生成內容的優缺點。

OfS強調，若大學未能建立有效且可靠的評量制度，可能違反監管規定，甚至面臨處分。這也意味著，隨著AI越來越普及，大學未來恐怕不能再只靠一篇書面報告，就判斷學生是否真正具備專業能力。

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