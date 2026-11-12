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英國大學生濫用AI政府要管 要求增加現場考試、口試等不易作弊的評量

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國高等教育監管機構敦促校方，增加採用不易利用AI作弊的評量方式。路透
英國高等教育監管機構敦促校方，增加採用不易利用AI作弊的評量方式。路透

英國高等教育監管機構警告，大學現行評量制度容易遭學生利用人工智慧（AI）作弊，威脅學術誠信與聲譽，敦促校方積極因應，增加採用不易利用AI作弊的評量方式，增加現場考試、口頭報告、口試等，否則恐面臨罰款及其他紀律處分。

英國學生事務辦公室（OfS）11日發布報告指出，各大學因應措施「差異極大」，仍有太多學校仰賴缺乏監督的課堂作業，容易遭學生濫用AI作弊，校方必須採取更多措施，避免作弊行為常態化，且損害學生學習能力。

OfS報告指出，學生經常反映，部分同儕利用AI完成作業，有時只需短短幾分鐘，就能獲得與自行完成作業的學生相近的成績。許多學生也認為，使用AI是取得高分最有效途徑，若不使用就會處於不利地位。

大學教師也表示，經常收到書寫風格及引用文獻雷同的作業。部分教師稱，「如今絕大多數作業，是部分或完全借助AI完成」。另有調查顯示，逾九成學生使用AI協助完成作業。

OfS策略主管佛萊明（Josh Fleming）說，AI「對高等教育體系構成世代性風險」，削弱大學公平評量學生的能力。他也表示，AI偵測軟體的可靠程度，不足以作為懲處學生的依據，「更好的做法是從評量方式著手，讓學生沒有作弊的機會」。

OfS已發布新指引，敦促大學擴大採用現場考試等「安全性較高的評量方式」。根據改革後的教學品質監管制度，校方必須證明「評量方式的設計，足以抵禦AI帶來的風險」。佛萊明呼籲大學主動因應「不要等到監管機構查出問題才採取行動」。英國大學組織（Universities UK）表示，許多大學已大幅調整評量方式，增加現場考試、口頭報告、口試、過程導向評量、在適當管控下允許使用AI的評量方式等。

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