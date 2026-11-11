英國、愛爾蘭多所學校接獲恐嚇郵件 當局認定是惡作劇

英國的蘇格蘭、北愛爾蘭以及愛爾蘭共和國當局表示，多所學校今天收到恐嚇電子郵件，經判定是惡作劇，郵件來自英國境外。

在這些學校接到恐嚇郵件之前，義大利至少300所學校遭疏散，原因是收到大規模炸彈威脅電子郵件。

路透社報導，愛爾蘭警方表示，他們已獲悉多所學校收到一份「內容籠統的通知」，經評估認為威脅並不可信，因此學校無須進行疏散。

另外，北愛爾蘭教育局指出，北愛爾蘭的一些學校也收到恐嚇電子郵件，由於當地警方認為這則訊息並不構成可信的威脅，教育局已建議學校照常上課。

北愛爾蘭教育局說：「這則訊息與上個月收到的虛假恐嚇有相似之處，北愛爾蘭警務處（PSNI）已認定那是惡作劇。」

愛爾蘭警方指出，近期「虛假及不可信的炸彈威脅事件有所增加」，並呼籲民眾若收到此類訊息，應與警方聯繫。

蘇格蘭警方表示，已立即評估這些訊息，並視為惡作劇處理。

警方在聲明中表示：「經調查，確認沒有任何跡象顯示這些訊息構成可信的威脅，也沒有跡象顯示公眾面臨任何更大的威脅。」