愛情長跑26年！84歲億萬富翁彭博低調再婚 妻子身分曝光

美國紐約前市長、84歲億萬富豪彭博（Michael Bloomberg）周一（11月9日）與交往約26年的長期伴侶泰勒（Diana Taylor）步入婚姻殿堂，並在曼哈頓（Manhattan）的住所內舉行小型婚禮。

紐約時報11月9日報導，彭博的發言人公開指，在他們一次偶然分配座位的26年後，兩人修成正果。兩人亦在其位於曼哈頓上東區（Upper East Side）的家中舉行一場小型秘密婚禮，並交換誓詞。婚禮僅少數至親出席，包括彭博與前妻所生的兩名女兒艾瑪（Emma）及喬治娜（Georgina）。

儀式結束後，兩人的朋友及家人出席午宴，發言人並未表示為何會選擇現在舉行婚禮。同時在周一下午，有人發現新郎出現在公司辦公室。

現時71歲的泰勒最早於2000年在一場商業午宴時與彭博相識。華盛頓郵報在2020年曾訪問泰勒指，在那場午宴後的晚上，他們在一間餐廳不期而遇，彭博邀請她喝一杯飲料，兩人隨後開始發展關係。

泰勒絕非僅是站在富豪光環背後的伴侶，她在紐約政商界早已有著顯赫的專業成就。擁有哥倫比亞大學商學院MBA學位的她，曾在華爾街投資銀行深耕多年，2003年至2007年間擔任紐約州銀行監管局長，負責監管資產規模高達數萬億美元的金融機構。

她隨後亦擔任花旗集團董事及紐約市芭蕾舞團董事會主席。在過去受訪時，泰勒曾坦然表示自己厭惡被稱為傳統意義上的「女友」或隱含附庸意味的「同伴」，她更傾向以平等的獨立職涯與人生夥伴來定義彼此長達四分之一世紀的深厚關係。

在擔任紐約市長期間，泰勒經常陪同他出席市政廳的活動，被外界視為紐約市非正式「第一夫人」。

紐約時報指，曾連任3屆紐約市長、2020年曾競選總統的彭博曾在1976年至1993年間，有一段婚姻，許多認識他的人原本都以為他不會再婚。而在認識泰勒前，他亦毫不避忌地談論自己在曼哈頓作為一名「單身、異性戀億萬富翁」所享受的獨身生活之樂。

2020年，彭博曾發表貶低女性的言論遭到批評，而泰勒則作為他的品行證人為他辯護。當時彭博在加州的總統競選辦公室放置了便利貼，鼓勵支持者寫下支持原因，而泰勒則在便利貼中寫下答案：「我喜歡麥克，因為我愛麥克」（I like Mike，because I love Mike）。

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文章授權轉載自《香港01》