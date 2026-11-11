監測機構：強烈聖嬰助長印尼野火 2026年毀288萬公頃土地

森林砍伐監測組織「努山塔拉輿圖」（Nusantara Atlas）今天表示，印尼野火部分受到強烈聖嬰現象（El Niño）的影響，今年以來已燒毀288萬公頃的土地。

法新社報導，這片受災面積相當於英國倫敦的18倍，且較「努山塔拉輿圖」9月時發布的數據又增加近100萬公頃。

「努山塔拉輿圖」創辦人加沃（David Gaveau）警告，截至10月底透過分析偵測到的火災範圍只是保守估計，部分原因在於濃煙遮蔽衛星影像，影響判讀。

但此一數字已超越2019年全年的總和。在該組織的紀錄中，2019年是有史以來，印尼野火肆虐最嚴重的一年。

專家表示，印尼數十年來的森林砍伐，以及為開闢種植園而排乾泥炭地也助長了火勢，使大片土地更容易遭火吞噬。

這些火災在印尼造成嚴重空氣污染，導致數十萬人生病，霾害也飄向馬來西亞、新加坡等鄰國。