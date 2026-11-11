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冬天洗澡藏危機？日媒示警「熱休克」 這些族群要當心

聯合新聞網／ 綜合報導
冬季洗澡時若室內溫差過大，可能造成血壓劇烈變化，增加熱休克風險。圖／AI生成
冬季洗澡時若室內溫差過大，可能造成血壓劇烈變化，增加熱休克風險。圖／AI生成

天氣逐漸轉冷，不少人喜歡泡熱水澡暖身，但洗澡時的劇烈溫差，可能對身體造成負擔。日媒近日提醒，冬季應特別留意「熱休克」（Heat Shock）風險，當人體從溫暖的房間進入寒冷浴室，再突然浸泡熱水，血壓可能在短時間內劇烈變化，嚴重時甚至可能引發昏厥、溺水等意外。日媒也整理4項預防方法，提醒民眾洗澡前先暖房、水溫控制在41度以下。

據日媒報導，所謂熱休克，是指人體受到急遽溫度變化刺激，產生強烈的生理反應。例如從有暖氣的房間走進寒冷的更衣空間或浴室時，血管會收縮以減少熱量散失，導致血壓快速上升；接著進入熱水浴缸，血管又會擴張，使血壓下降。這種短時間內的血壓波動，可能造成頭暈、昏厥，增加在浴缸內溺水的風險，嚴重時也可能伴隨中風或心肌梗塞等危險。

日媒指出，家中容易出現明顯溫差的地方，包括更衣間、走廊、浴室及廁所，尤其在寒冷空間脫衣服、踏入冰冷浴室，或突然將身體浸入熱水時，都需要特別注意。除了高齡者，高血壓、糖尿病及血脂異常患者，也應留意溫度變化可能帶來的身體負擔。

為降低風險，日媒提出4項建議。首先，洗澡前應先將更衣間及浴室暖和起來，例如使用小型電暖器，或利用熱水淋浴產生的蒸氣提高浴室溫度。其次，泡澡水溫應控制在41度以下，以40至41度為參考，避免使用42度以上的熱水，浸泡時間則以約10分鐘為宜，減少長時間泡澡對身體造成的負擔。

另外，進入浴缸前，可以先從手腳等距離心臟較遠的部位開始淋上溫水，讓身體逐漸適應水溫，避免突然接觸熱水。最後，洗澡過程中會因流汗流失水分，日媒建議在洗澡前後各補充一杯常溫水或溫開水。隨著冬季到來，民眾除了注意保暖，也應留意室內溫差與泡澡習慣，降低洗澡時發生意外的風險。

日媒 溫度 溺水 浴室

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