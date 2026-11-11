跨境詐騙成亞洲難題 泰國、台灣倡官民合作強化打詐

跨境詐騙日益猖獗，AI也被利用來竊取個資或網路冒名行騙，形成詐騙產業鏈。泰國官員和台灣業者今出席在曼谷舉行的防詐高峰會時向中央社表示，強化跨國執法合作、加快數位平台應變速度及運用AI打詐，是防制詐騙的方向。

「亞洲防詐高峰會」本週在曼谷登場，吸引逾800名來自政府、銀行、科技公司的代表齊聚，聚焦應對AI詐騙與科技法規對策。

泰國數位經濟與社會部資訊犯罪防制與打擊司主管查克拉蓬（Jakkrapong Chavong）是講者之一，他接受中央社訪問時表示，泰國打擊詐騙面臨的挑戰之一，是不同機關適用的法律及執法程序不盡相同，必須加強跨部門合作。

查克拉蓬指出，目前數位經濟與社會部已與泰國銀行、泰國國家廣播電視與電信委員會（NBTC）、泰國皇家警察及反洗錢機構等單位合作，但未來仍須建立更合作性的法規與執法機制。

跨境合作方面，查克拉蓬表示，泰國過去一年曾與新加坡資訊通訊媒體發展局（IMDA）合作，分享資訊並協助調查位於新加坡的雲端主機。

他認為，打擊詐騙應分兩階段進行，首先整治泰國國內執法機制，確保各機關合作順暢，接著才是與東南亞國家等國際夥伴聯手打擊跨境犯罪。

泰國網路犯罪調查局旗下的高科技犯罪處副指揮官馬納查諾（Manachanok Jumroonrojana）則指出，犯罪人士現在能輕易透過電話及數位平台接觸民眾，但政府執法時，在法律規範及管轄權上有所限制，因此公私部門合作格外重要。

馬納查諾告訴中央社：「泰國執法機關與數位平台的合作已較5、6年前改善，但目前最需要突破的是應變速度，包括加快調查及下架非法內容。」她強調，速度是幫助全球執法機關更快展開調查、更快保護民眾或使用者的關鍵因素。

馬納查諾補充說，泰國目前常見的詐騙案除了網路購物小額詐騙，也有投資及加密貨幣詐騙等重大案件，因此執法單位須同時處理大量受害者遭鎖定的案件，以及有組織、有策略地鎖定特定族群的犯罪網絡。

另一講者、來自台灣的信任科技服務商Gogolook共同創辦人暨執行長郭建甫表示，近期台灣、日本及東南亞都出現個資外洩問題，從企業系統遭駭，到犯罪者利用AI大量製作社群媒體冒名內容，已形成完整的詐騙產業鏈。

他接受中央社專訪時指出，犯罪者取得個資後，能掌握受害者身分及容易受騙的情境，再透過生成式AI製作各種詐騙內容。AI也能反過來協助防詐。

他說：「Gogolook目前與台灣政府合作，運用技術偵測Meta等社群平台上的冒名及虛假廣告，再與平台合作，盡快將違法內容下架。」

郭建甫表示，全球防詐聯盟（GASA）過去幾年持續推動各平台及政府分享詐騙資訊，今年討論的全球訊號交換（Global Signal Exchange, GSE）就是重要進展，大型科技平台及不同區域政府機關陸續參與，讓資訊共享逐漸從倡議走向實際合作。

他認為，「東南亞跨境詐騙尤其複雜，除了犯罪組織跨國運作，各地通訊平台、電信系統及支付方式也不同」，並舉例，像是泰國常用支付系統PromptPay帳戶對帳戶轉帳，因此，必須結合警方、電信業者、金融機構及科技平台共同防制。

郭建甫強調，台灣長期面臨資訊戰及駭客攻擊，較早意識到資安與反詐的重要性，也累積相關人才及技術，因此「很早就看到這個現象」，並說，「台灣可以運用科技能力，協助亞洲各國共同應對跨境詐騙問題」。