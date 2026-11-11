快訊

羅大佑嗆「料不夠的人才拿補助」 康康不忍全說了

下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聽新聞
0:00 / 0:00

新加坡媒體揭假訊息操作手法 示警網軍機器人帶風向

中央社／ 新加坡11日專電

新加坡主流媒體亞洲新聞台今天刊登分析報導，揭露網路帶風向者及機器人帳號如何透過協同行動、重複散播不實內容。專家指出，新加坡近年接連受到假訊息攻勢，包含捏造介入跨國事務等，反映假訊息操作手法日益複雜。

亞洲新聞台（CNA）今天刊登「為何新加坡是假訊息攻勢主要目標」（Why Singapore is a prime target fordisinformation campaigns）為題的分析報導。

過去幾週，東南亞地區因印尼煙霾問題一度引來外交齟齬。報導提及，多個社群媒體平台出現近400則貼文，散播新加坡介入印尼事務的虛假說法。從2025年底至2026年年中，短影音平台TikTok上則有約500支影片捏造中國影響新加坡發展命脈的說法。今年初近300支YouTube影片以新加坡為目標對象，捏造新加坡面臨政經動盪。許多案例涉及蓄意散播的假訊息。

報導指出，在印尼相關案例中，專家認為背後可能涉及所謂的「網路帶風向者」（buzzers）。澳洲國立大學印尼研究學者塔普賽爾（Ross Tapsell）曾受訪指出，buzzers這個名稱源自在網路上製造聲量的概念，就像許多小昆蟲聚集在一起，便會產生巨大的環境噪音。 觀察人士示警，這些組織身分多半匿名，大多是以自由接案方式工作的網路帶風向者，可能煽動社會憤怒情緒。

然而，網路上的這些聲量並非全由真人製造，其中部分來自機器人帳號（bots），這些帳號由電腦程式控制。新加坡傳播研究學者塞福丁（SaifuddinAhmed）示警，當假訊息在社群媒體上不斷重複出現，虛假說法就會隨著時間推移，讓人感覺愈來愈熟悉。謊言只要重複得夠多次，對部分受眾而言，就可能成為他們認定的事實。

兼任新加坡國防部戰略傳播專家小組主席的專家Nicholas Fang指出，新加坡是容易受到假訊息操作的目標，因為這個國家具有多種族、多元文化及多元宗教的社會結構，同時社會開放且在國際舞台上具有重要地位，「新加坡民眾最好的防禦方式，或許是更深入了解這類威脅如何運作，以及背後企圖達成的目的」。

2024年新加坡內政部曾援引「防止外來干預法」（FICA）向社群媒體X、臉書（facebook）、Instagram、YouTube和TikTok發出帳號限制指示（Account Restriction Directions），要求採取步驟停止讓新加坡用戶接觸95個線上帳號。這些帳號在2024年4月和5月間發布超過120個談論新加坡領導層交棒的影片，錯稱新加坡第4任總理的推舉過程有外國勢力操縱等。

新加坡 假訊息 機器人

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

黃仁勳婚外情掀晶片管制漏洞 學者：美恐促東南亞嚴查科技供應鏈

黃仁勳桃色門新密照曝光！紐時爆兩人2023就在新加坡見面 火速給晶片

警政署嚴查選舉深偽假訊息 已偵處219案

傳黃樂曾被新加坡問話、限制離境 輝達晶片申報現「5萬顆落差」

相關新聞

教宗雕像矗立秘魯 良十四世南美行受歡迎

教宗良十四世近日展開南美洲訪問行程，一座高達14公尺的巨型教宗雕像佇立在秘魯港口城市卡亞奧，特別熱烈迎接教宗的來訪。這項大型工程不僅展現當地民眾對教宗的深厚情感，也象徵這位曾在此地服務多年的宗教領袖深受該國人民的喜愛。

模擬無生命的地球 可探測外星適居世界

地球從未出現生命會是什麼樣子？科學家透過電腦模擬出一個「無生命地球」的環境模型，旨在釐清生物對行星大氣造成的關鍵變化。專家指出，這項創新模擬不僅能對比地球的大氣演化歷程，更為天文學家未來探測外星適居世界，與尋找外星生命提供重要的辨識基準。

退休後恐5年沒年金 韓國公務員憂收入空窗

60歲退休，卻可能等到65歲才能領年金！韓國10日公布調查，現職公務員有91.9%預期退休後將出現年金收入空窗，曾遇空窗的退休受訪者，約半數每月家庭收入比必要生活費少200萬韓元（約5萬台幣），延長退休年齡雖被視為解方，卻牽動政府人事支出與青年就業。

宗教自由持續惡化 基督徒受迫害更嚴重

全球宗教自由正在倒退中！國際宗教自由研究所最新發布的年度報告指出，全球宗教自由在今年未見任何改善，基督徒及其他信仰群體面臨的迫害與歧視反而持續加劇。專家警告，由於國際社會日益邊緣化宗教自由議題，使得壓迫宗教少數群體的政權更加肆無忌憚。

跟教宗同班機 除了「不要玩自拍」還有特殊規矩要遵守

9月，教宗良十四世準備前往法國，展開就任後第4次重要國際出訪。出發前一天，負責這趟航班、也就是俗稱「牧羊人一號」（Shepherd One）的機組員集合起來，聽取這趟航班必須遵守的規矩。

只能全拿或全拋…祖傳山林成「吞錢黑洞」 獨子忍痛放棄6500萬遺產

日媒「THE GOLD ONLINE」報導了一起令人扼腕的真實繼承案例。東京一名50歲上班族高昭（化名）身為獨子，在經商的父親離世後，原本能繼承總額約3億日圓（約台幣6,500萬元）的存款與優質收租物件，以為家庭與子女教育金從此無虞，怎料最後竟忍痛「全部拋棄繼承」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。