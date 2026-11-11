新加坡媒體揭假訊息操作手法 示警網軍機器人帶風向

新加坡主流媒體亞洲新聞台今天刊登分析報導，揭露網路帶風向者及機器人帳號如何透過協同行動、重複散播不實內容。專家指出，新加坡近年接連受到假訊息攻勢，包含捏造介入跨國事務等，反映假訊息操作手法日益複雜。

亞洲新聞台（CNA）今天刊登「為何新加坡是假訊息攻勢主要目標」（Why Singapore is a prime target fordisinformation campaigns）為題的分析報導。

過去幾週，東南亞地區因印尼煙霾問題一度引來外交齟齬。報導提及，多個社群媒體平台出現近400則貼文，散播新加坡介入印尼事務的虛假說法。從2025年底至2026年年中，短影音平台TikTok上則有約500支影片捏造中國影響新加坡發展命脈的說法。今年初近300支YouTube影片以新加坡為目標對象，捏造新加坡面臨政經動盪。許多案例涉及蓄意散播的假訊息。

報導指出，在印尼相關案例中，專家認為背後可能涉及所謂的「網路帶風向者」（buzzers）。澳洲國立大學印尼研究學者塔普賽爾（Ross Tapsell）曾受訪指出，buzzers這個名稱源自在網路上製造聲量的概念，就像許多小昆蟲聚集在一起，便會產生巨大的環境噪音。 觀察人士示警，這些組織身分多半匿名，大多是以自由接案方式工作的網路帶風向者，可能煽動社會憤怒情緒。

然而，網路上的這些聲量並非全由真人製造，其中部分來自機器人帳號（bots），這些帳號由電腦程式控制。新加坡傳播研究學者塞福丁（SaifuddinAhmed）示警，當假訊息在社群媒體上不斷重複出現，虛假說法就會隨著時間推移，讓人感覺愈來愈熟悉。謊言只要重複得夠多次，對部分受眾而言，就可能成為他們認定的事實。

兼任新加坡國防部戰略傳播專家小組主席的專家Nicholas Fang指出，新加坡是容易受到假訊息操作的目標，因為這個國家具有多種族、多元文化及多元宗教的社會結構，同時社會開放且在國際舞台上具有重要地位，「新加坡民眾最好的防禦方式，或許是更深入了解這類威脅如何運作，以及背後企圖達成的目的」。

2024年新加坡內政部曾援引「防止外來干預法」（FICA）向社群媒體X、臉書（facebook）、Instagram、YouTube和TikTok發出帳號限制指示（Account Restriction Directions），要求採取步驟停止讓新加坡用戶接觸95個線上帳號。這些帳號在2024年4月和5月間發布超過120個談論新加坡領導層交棒的影片，錯稱新加坡第4任總理的推舉過程有外國勢力操縱等。