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菲律賓飢餓家庭增 台商捐物資助弱勢長者

中央社／ 馬尼拉11日專電
菲律賓台灣工商總會11日配合國際非營利組織前往大馬尼拉地區那佛打斯市的漁港社區，捐贈食物及衛生用品給弱勢長者。中央社
菲律賓台灣工商總會11日配合國際非營利組織前往大馬尼拉地區那佛打斯市的漁港社區，捐贈食物及衛生用品給弱勢長者。中央社

菲律賓經濟成長放緩、非自願性飢餓率上升之際，菲律賓台灣工商總會配合國際非營利組織前往大馬尼拉一處貧民區，捐贈食物及衛生用品給弱勢長者。

菲律賓台灣工商總會（TCCI）成員今天由會長楊鴻裕與秘書長為施昭彰帶領，配合「大都會國際兒童事工」（Metro World Child）志工，在大馬尼拉地區那佛打斯市（Navotas）的漁港社區捐贈物資包，每名受惠者領到10公斤白米、肉類及豆類罐頭、餅乾、牛奶、肥皂及消毒用品等。

那佛打斯市位於大馬尼拉地區北部，是菲律賓重要漁業及海鮮產業中心，但也是許多貧困社區的所在之處，以漁港社區為例，居民多數是靠捕魚和打零工維生，部分家庭一天收入僅約160披索（約新台幣90元）。

楊鴻裕接受中央社訪問表示，考量許多居民家中沒有冰箱，這次捐贈的物資以乾糧、罐頭及日常用品為主，方便保存及食用。

他表示，商會許多成員已在菲律賓生活30、40年以上，既然長期在當地發展事業，不論企業規模大小，都應該回饋菲律賓社會，讓台商能在當地安心發展。

67歲受惠者艾莎（Elsa）來自中部的薩馬省（Samar），距馬尼拉將近800公里。她自16歲來到這裡謀生後便不曾返鄉，過去靠替人洗衣維生，但最近發生意外已無法工作，目前沒有自己的住所，只能睡在街道上。

談到目前如何生活，Elsa說，她有時只能在公路旁向人乞討，晚上祈禱盼有錢買飯及配菜。她收到菲律賓台灣工商總會捐贈的物資感到非常開心，也感謝上帝讓她獲得祝福。

大都會國際兒童事工助理總監赫弗爾維斯（LorinaGallofin Hefervez）從事社工已有21年資歷，長期在那佛打斯市漁港社區一帶扶助弱勢家庭。她觀察到，當地許多年長者依賴親人資助食物，也有不少人只能靠拾荒維生。

赫弗爾維斯說，許多長者已經沒有足夠體力工作或搬運物品，有些人還患有疾病，只能等待有人伸出援手。她感謝台灣工商總會及團隊前往當地協助，希望未來能募集更多資源，讓更多有需要的長者獲得幫助。

再過1個多月就是耶誕節，菲律賓作為天主教信徒眾多的國家，本應快樂迎節，但經濟成長緩慢、物價升高，導致過節的氣氛同樣陷入低迷。

根據菲律賓統計署（PSA）資料，菲律賓第3季國內生產毛額（GDP）年增率僅2.1%，創下自COVID-19疫情發生以來最低增幅；民調機構「社會氣象站」（SWS）調查也顯示，菲律賓家庭「非自願性」飢餓率於9月升至22.6%。

大馬尼拉地區的那佛打斯市（Navotas）是菲律賓重要漁業及海鮮產業中心，但也是許多貧困社區的所在之處，有居民靠拾荒維生。中央社
大馬尼拉地區的那佛打斯市（Navotas）是菲律賓重要漁業及海鮮產業中心，但也是許多貧困社區的所在之處，有居民靠拾荒維生。中央社

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