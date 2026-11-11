中國籍男子獨攀富士山失聯 日方出動直升機搜救

日本富士山傳出登山失聯事件，一名20多歲中國籍男子趁著赴日旅遊期間，獨自攀登已封山的富士山，卻在途中失去聯繫。日本警方與消防單位昨天展開搜救，沒有發現男子蹤影，今天上午再度出動直升機搜索，並計劃再度派遣人員上山尋人。

UTY電視台、朝日電視台報導，根據日本警方，這名中國籍男子上週與友人一起赴日旅遊，準備挑戰攀登富士山。由於富士山目前處於封山期間，同行友人決定放棄登山，但男子仍堅持獨自上山，8日上午獨自從山梨縣側的富士山吉田口5合目出發。

男子登山期間，原本持續透過通訊軟體與友人保持聯繫，不過8日上午11時30分左右傳送最後一則訊息後，就此失去音訊，友人於9日凌晨過後撥打電話報警。

根據警方詢問同行友人後掌握的資訊，失聯男子似乎沒有攜帶冰爪、睡袋及帳篷等裝備，研判他的冬季登山裝備明顯不足。

警方調查富士山當時的天候狀況，並確認男子沒有下山的跡象，研判他極有可能仍受困山區，因此於昨天上午8時展開搜救。

警察與消防人員從5合目徒步出發、一路搜索至8合目以上，山梨縣也出動防災直升機從空中搜索，但始終沒有發現男子，搜救人員只能暫時下山。

警方今天上午10時30分再度出動直升機，並計劃從中午過後展開地面搜索，希望能盡快找到失聯男子。

富士山每年正式開山期間為7月初至9月10日，其餘時間均屬封山期間。此外，富士山今年已於10月30日觀測到初冠雪，顯示山區進入嚴寒的冬季環境。日本當局持續呼籲民眾，避免在封山期間貿然攀登富士山，以免發生危險。