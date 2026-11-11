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韓國公車衝撞32輛車 造成57人受傷
韓國消防部門表示，首爾以南的城南市（Seongnam）盆唐區（Bundang）今天發生公車衝撞多輛汽車事故，造成9人重傷、48人輕傷。
路透社和韓國聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，韓國消防部門引述目擊者說法指出，這輛公車於上午7時34分左右撞上多輛汽車，其中包括正在等紅燈的車輛，隨後撞上中央分隔護欄。
消防部門表示，事故共波及32輛車，包括4輛公車、1輛卡車及27輛小客車，已派遣88名人員及33輛車輛前往現場，並設立緊急醫療站。
現場照片顯示，公車車頭嚴重毀損，卡在道路中央分隔護欄上。
韓國放送公社（KBS）報導，公車駕駛也受傷，獲救脫困後已送醫。
經檢測，這名60多歲的公車駕駛並未酒駕。
據報導，駕駛向警方表示煞車失靈，調查人員正釐清事故確切原因。
首爾放送（SBS）報導，警方計劃調閱事故車輛的行車紀錄器資料及路口監視器畫面，進一步調查事故經過與原因。
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