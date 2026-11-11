韓國公車衝撞32輛車 造成57人受傷

教宗良十四世近日展開南美洲訪問行程，一座高達14公尺的巨型教宗雕像佇立在秘魯港口城市卡亞奧，特別熱烈迎接教宗的來訪。這項大型工程不僅展現當地民眾對教宗的深厚情感，也象徵這位曾在此地服務多年的宗教領袖深受該國人民的喜愛。

2026-11-11 13:22