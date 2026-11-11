快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

教宗雕像矗立秘魯 良十四世南美行受歡迎

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
在教宗良十四世抵達秘魯展開訪問行程前夕，一座巨大的白色教宗雕像已然佇立在太平洋海岸的海濱公園。（影片截圖）
在教宗良十四世抵達秘魯展開訪問行程前夕，一座巨大的白色教宗雕像已然佇立在太平洋海岸的海濱公園。（影片截圖）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

教宗良十四世近日展開南美洲訪問行程，一座高達14公尺的巨型教宗雕像佇立在秘魯港口城市卡亞奧，特別熱烈迎接教宗的來訪。這項大型工程不僅展現當地民眾對教宗的深厚情感，也象徵這位曾在此地服務多年的宗教領袖深受該國人民的喜愛。

巨型雕像歡迎教宗

路透社》報導，在教宗良十四世抵達秘魯展開訪問行程前夕，一座巨大的白色教宗雕像已然佇立在太平洋海岸的海濱公園，而這座雕像雙臂張開，象徵著擁抱與祝福。教宗預計將抵達卡亞奧的空軍基地，隨後會晤秘魯總統藤森惠子 (Keiko Fujimori)，展開其南美行程中最具個人意義的一站。

由於教宗過去曾擔任多年傳教士與主教，當地民眾對他有著深厚的情感與記憶，除了卡亞奧的新地標外，北部城市奇克拉約也早已豎立了一座教宗雕像。這次巨型雕像的落成不僅吸引大批民眾圍觀歡呼，也為整個南美洲訪問行程掀起熱烈討論。

重返第二故鄉祕魯

加拿大廣播公司》報導，教宗此行展開為期12天的南美之旅，走訪烏拉圭、阿根廷以及他的「第二故鄉」秘魯，他在祕魯曾度過二十年的傳教士歲月，並在此培養出深厚的牧民經驗。因此，當巨型雕像在卡亞奧的「聖嬰公園」(El Niño Park) 進行最後安裝時，許多當地居民與工人們紛紛齊聚見證。

儘管教宗近年健康備受關注，曾因肺部手術及相關健康問題引發外界擔憂，但目前他已恢復健康並順利展開外訪行程。隨著巨型白石雕像在太平洋岸落成，不僅成為當地熱議的焦點，更見證了南美信徒對這位宗教領袖的深厚連結。

【更多精采內容，詳見

教宗 良十四世 秘魯 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百萬人聚集阿根廷守夜 教宗籲青年勿沉迷名利與網路人氣

教宗良十四世阿根廷主持露天彌撒 籲重視家庭價值

【時光外的畫裡乾坤】汪漢澄／這杯酒喝不喝

NBA／雕像被酸「不像本人」2年後終於換頭 韋德：為何不做得更好？

相關新聞

教宗雕像矗立秘魯 良十四世南美行受歡迎

教宗良十四世近日展開南美洲訪問行程，一座高達14公尺的巨型教宗雕像佇立在秘魯港口城市卡亞奧，特別熱烈迎接教宗的來訪。這項大型工程不僅展現當地民眾對教宗的深厚情感，也象徵這位曾在此地服務多年的宗教領袖深受該國人民的喜愛。

模擬無生命的地球 可探測外星適居世界

地球從未出現生命會是什麼樣子？科學家透過電腦模擬出一個「無生命地球」的環境模型，旨在釐清生物對行星大氣造成的關鍵變化。專家指出，這項創新模擬不僅能對比地球的大氣演化歷程，更為天文學家未來探測外星適居世界，與尋找外星生命提供重要的辨識基準。

退休後恐5年沒年金 韓國公務員憂收入空窗

60歲退休，卻可能等到65歲才能領年金！韓國10日公布調查，現職公務員有91.9%預期退休後將出現年金收入空窗，曾遇空窗的退休受訪者，約半數每月家庭收入比必要生活費少200萬韓元（約5萬台幣），延長退休年齡雖被視為解方，卻牽動政府人事支出與青年就業。

宗教自由持續惡化 基督徒受迫害更嚴重

全球宗教自由正在倒退中！國際宗教自由研究所最新發布的年度報告指出，全球宗教自由在今年未見任何改善，基督徒及其他信仰群體面臨的迫害與歧視反而持續加劇。專家警告，由於國際社會日益邊緣化宗教自由議題，使得壓迫宗教少數群體的政權更加肆無忌憚。

跟教宗同班機 除了「不要玩自拍」還有特殊規矩要遵守

9月，教宗良十四世準備前往法國，展開就任後第4次重要國際出訪。出發前一天，負責這趟航班、也就是俗稱「牧羊人一號」（Shepherd One）的機組員集合起來，聽取這趟航班必須遵守的規矩。

只能全拿或全拋…祖傳山林成「吞錢黑洞」 獨子忍痛放棄6500萬遺產

日媒「THE GOLD ONLINE」報導了一起令人扼腕的真實繼承案例。東京一名50歲上班族高昭（化名）身為獨子，在經商的父親離世後，原本能繼承總額約3億日圓（約台幣6,500萬元）的存款與優質收租物件，以為家庭與子女教育金從此無虞，怎料最後竟忍痛「全部拋棄繼承」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。