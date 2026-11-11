教宗雕像矗立秘魯 良十四世南美行受歡迎

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

教宗良十四世近日展開南美洲訪問行程，一座高達14公尺的巨型教宗雕像佇立在秘魯港口城市卡亞奧，特別熱烈迎接教宗的來訪。這項大型工程不僅展現當地民眾對教宗的深厚情感，也象徵這位曾在此地服務多年的宗教領袖深受該國人民的喜愛。

巨型雕像歡迎教宗

《路透社》報導，在教宗良十四世抵達秘魯展開訪問行程前夕，一座巨大的白色教宗雕像已然佇立在太平洋海岸的海濱公園，而這座雕像雙臂張開，象徵著擁抱與祝福。教宗預計將抵達卡亞奧的空軍基地，隨後會晤秘魯總統藤森惠子 (Keiko Fujimori)，展開其南美行程中最具個人意義的一站。

由於教宗過去曾擔任多年傳教士與主教，當地民眾對他有著深厚的情感與記憶，除了卡亞奧的新地標外，北部城市奇克拉約也早已豎立了一座教宗雕像。這次巨型雕像的落成不僅吸引大批民眾圍觀歡呼，也為整個南美洲訪問行程掀起熱烈討論。

重返第二故鄉祕魯

《加拿大廣播公司》報導，教宗此行展開為期12天的南美之旅，走訪烏拉圭、阿根廷以及他的「第二故鄉」秘魯，他在祕魯曾度過二十年的傳教士歲月，並在此培養出深厚的牧民經驗。因此，當巨型雕像在卡亞奧的「聖嬰公園」(El Niño Park) 進行最後安裝時，許多當地居民與工人們紛紛齊聚見證。

儘管教宗近年健康備受關注，曾因肺部手術及相關健康問題引發外界擔憂，但目前他已恢復健康並順利展開外訪行程。隨著巨型白石雕像在太平洋岸落成，不僅成為當地熱議的焦點，更見證了南美信徒對這位宗教領袖的深厚連結。

【更多精采內容，詳見 】