模擬無生命的地球 可探測外星適居世界

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

地球從未出現生命會是什麼樣子？科學家透過電腦模擬出一個「無生命地球」的環境模型，旨在釐清生物對行星大氣造成的關鍵變化。專家指出，這項創新模擬不僅能對比地球的大氣演化歷程，更為天文學家未來探測外星適居世界，與尋找外星生命提供重要的辨識基準。

無生命地球模擬

《ScienceAlert》報導，美國華盛頓大學科學團隊建立一個沒有生物活動干預的地球氣候與大氣模型，藉此探討大氣層在缺乏植物、微生物與海洋生態影響下的初始狀態。研究發現，若無生命的長期改造，地球大氣將會缺乏現代生物所產生的特有氣體組合，這使得行星大氣的化學失衡成為判斷生命存在的關鍵指標。

天文學家指出，過去在尋找系外行星時，往往難以明確區分某些大氣成分是由地質活動還是由生命活動所產生。如此一來，透過這項無生命地球的基準對照，科學家能更精準地鎖定大氣中的生物特徵，避免將非生物造成的氣體波動誤判為外星生命。

尋找外星適居世界

《太空新聞網》報導，這項研究對於未來使用先進太空望遠鏡探索系外行星具有重大意義。研究團隊強調，當我們觀測遙遠行星的大氣光譜時，必須先了解「沒有生命」的星球應該長什麼樣子，才能從中突顯出真正具備生物指標的訊號。

儘管宇宙中充滿各種未知與複雜的地質變異，但透過電腦模擬與跨學科的行星科學比對，人類正逐步建立起一套嚴謹的外星生命搜尋框架，而這類基礎模型的完善，無疑為未來的宇宙探索鋪平道路。

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