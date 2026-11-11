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退休後恐5年沒年金 韓國公務員憂收入空窗

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
韓國公務員退休年齡與年金請領年齡逐步拉開，多數受訪者擔憂退休後生活費無法銜接。（photo from Wikimedia）
韓國公務員退休年齡與年金請領年齡逐步拉開，多數受訪者擔憂退休後生活費無法銜接。（photo from Wikimedia）

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

60歲退休，卻可能等到65歲才能領年金！韓國10日公布調查，現職公務員有91.9%預期退休後將出現年金收入空窗，曾遇空窗的退休受訪者，約半數每月家庭收入比必要生活費少200萬韓元（約5萬台幣），延長退休年齡雖被視為解方，卻牽動政府人事支出與青年就業。

退休生活費難補

根據《韓聯社》10日報導，全北大學教授蔡俊浩在韓國國會的公務員年金與延退研討會公布調查，研究訪問2657名現職、158名退休公務員，現職受訪者有91.9%擔心退休後、領取年金前出現收入空窗。

韓國一般公務員法定退休年齡為60歲，但2015年年金改革逐步延後給付起始年齡，2024至2026年退休者須等到62歲，2027至2029年退休者為63歲，2033年起，退休者原則上須等到65歲，退休與領年金之間最多會相隔5年。

Newsis》同日報導，曾經或正在經歷年金收入空窗的退休受訪者中，有50.8%表示家庭每月收入比必要生活費少200萬韓元以上（約5萬台幣），而多達60.3%的人則認為，退休津貼比原先預期更快耗盡，反映了韓國公務員群體的困境。

台公務員也要做選擇

58.6%的現職受訪者認為，應優先透過延長退休年齡減少收入空窗，但研究估計，若將退休年齡延長5年，政府每年可能增加約3.76兆至6.03兆韓元（超過一千億台幣）的人事成本，讓員工工作到能領年金，與控制公共財政支出之間，成為韓國年金改革的兩難。

無獨有偶，台灣公務員同樣面臨退休年齡與月退休金請領時間的銜接，依《公務人員退休資遣撫卹法》，2026年起，一般自願退休公務員的全額月退休金起支年齡提高至65歲，但任職滿5年、年滿60歲即可申請自願退休，符合月退資格者可能面臨長達5年的等待期。

政府雖允許提前請領減額月退休金，每提前1年減發4%，最多減發20%，但也意味著必須在提早領取與退休所得縮水之間作出選擇，台韓制度雖不完全相同，卻都凸顯延後年金起支年齡後的退休銜接問題。

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