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宗教自由持續惡化 基督徒受迫害更嚴重

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
全球宗教自由在今年未見任何改善，基督徒及其他信仰群體面臨的迫害與歧視反而持續加劇。（Photo by Alicia Quan on Unsplash under C.C License）
全球宗教自由在今年未見任何改善，基督徒及其他信仰群體面臨的迫害與歧視反而持續加劇。（Photo by Alicia Quan on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

全球宗教自由正在倒退中！國際宗教自由研究所最新發布的年度報告指出，全球宗教自由在今年未見任何改善，基督徒及其他信仰群體面臨的迫害與歧視反而持續加劇。專家警告，由於國際社會日益邊緣化宗教自由議題，使得壓迫宗教少數群體的政權更加肆無忌憚。

宗教自由雙重威脅

基督日報》報導，國際宗教自由研究所與國際人權協會聯合發布《2026年宗教自由年鑑》與《2026年基督徒受迫害與歧視年鑑》，並在柏林發表這份令外界憂心的綜合評估。該研究所所長席爾馬赫指出，當前全球宗教自由正遭受雙重夾擊，一方面來自直接踐踏信仰權利的極端勢力，另一方面則來自國際政治中刻意邊緣化宗教自由的決策者。

研究學者分析，當國際社會在外交角力中忽視宗教權利時，無形中等同於為迫害者的行徑提供了更多操作空間，導致壓迫者更難面臨實質後果。因此，專家呼籲必須凝聚跨宗教、跨黨派的各界人士，共同建立獨立且基於可靠事實的廣泛同盟，才能為受迫害群體提供實質聲援與國際倡議。

烏克蘭教會成衝突武器

國際宗教自由研究所》報導，該年度報告亦特別聚焦於地緣政治衝突中的宗教權利遭剝奪現象，其中烏克蘭境內的教會與神職人員便面臨嚴峻考驗。根據官方與人權團體統計，自衝突爆發以來已有數十名不同宗派的神職人員喪生，在占領區內更頻繁發生教堂遭突襲搜查、聚會被迫中斷，以及神職人員遭受長期審訊與重判的情況。

面對系統性的打壓，當地的信仰社群展現出強韌的生命力，許多教堂轉化為庇護所與人道救援中心，持續為流離失所的民眾提供協助。儘管全球多個區域的迫害情勢未見好轉，但國際社會仍應堅守宗教自由作為基本人權的底線，透過更緊密的跨國監督與實質援助，防止迫害規模進一步擴大。

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宗教 信仰 柏林 委內瑞拉 強震

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