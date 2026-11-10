中國網紅用孟加拉貧困區影片貶印度 印度外交部深表遺憾

近來數起中國網紅在孟加拉貧困地區拍片，但謊稱影像是在印度拍攝，藉此貶低印度衛生、飲食、經濟等條件，事件在印度引發關注，印度外交部今天對此散布假消息的行為，深表遺憾。

印度發現近來有來自中國的網紅在孟加拉達卡（Dhaka）貧民窟直播，卻告訴觀眾其所在地點為印度新德里（New Delhi），並企圖破壞印度形象的情況。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天對中央社等媒體表示，此事「令人遺憾」，並指試圖扭曲一國的形象，只會損害造謠者及其支持者的聲譽。

賈斯瓦說：「我們有看到相關的影片，這種試圖扭曲任何國家形象的作法，著實令人感到遺憾。」

賈斯瓦說：「有外國勢力將達卡的情況講成是德里，這種散布假消息的行為，只會讓做這種事的人，以及其幕後的黑手聲譽受損，我要敦促有關當局，對這些人採取行動。」

中國的網紅、直播主在達卡的落後地區拍攝影片，卻說他們拍攝的地點是在新德里，事件引發討論，印度媒體也對此做出報導。

這些影片以負面方式，陳述所謂「印度的」生活條件、衛生狀況、飲食習慣、貧困情形，但影片實際上是在達卡拍攝。

據孟加拉「曙光日報」（Prothom Alo）報導，達卡當地居民估計，大約有150名中國人在那裡拍片，他們拿著手機到處拍，甚至未經允許便進到民宅內部拍攝，這樣的情況已經持續了數月之久，讓當地居民愈來愈受不了。