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泰國台商投資講座聚焦跨國人才稅務 盼深化雙邊經貿

中央社／ 台北10日電

駐泰代表處與泰國台灣商會聯合總會今天舉行台商投資實務研討會，聚焦跨國人才及稅務議題，吸引超過百位台商企業代表及台灣與泰國留學生參與。

駐泰代表處今天發布新聞稿指出，研討會由經濟部與財政部指導、LH商業銀行（LH Bank）協辦。駐泰代表藍夏禮致詞表示，近年台灣科技業對泰投資達到高峰，台灣廠商在泰國生產的AI硬體，從伺服器組裝、機櫃、電源至電路板等關鍵零組件一應俱全。

藍夏禮說，國際貨幣基金（IMF）今年也將泰國與台灣、韓國及馬來西亞並列為全球AI硬體4大出口國，台商對泰國AI產業鏈發展及出口成長具有重要貢獻。

泰國台灣商會聯合總會總會長陳漢川也出席研討會致詞，活動吸引超過百人參與。

駐泰代表處表示，今天的研討會聚焦人才與稅務兩大議題，且適逢駐泰代表處成立「台泰科技人才服務平台」一週年，代表處因應台商需求調整與強化服務內容，此次特別聚焦「產學合作」與「留學生就業」兩個主題，反映在泰台商對人才議題既有長期規劃與迫切需求。

另外，在產學合作部分，研討會邀請泰國-台灣（BDI）科技學院、易三倉大學（AssumptionUniversity）分享與台灣企業合作的經驗與未來機會，另邀請深耕泰國超過20年的經寶精密（JinpaoPrecision）分享與泰國政府、學術單位建立長期人才合作關係的寶貴經驗。

此外，活動亦針對泰國留台校友及台灣在泰留學生舉辦職涯與求職講座，邀請泰國英業達電子（InventecElectronics）及LH Bank，分別從科技業與金融業角度解析職場機遇。

研討會也特別針對避免雙重課稅與國際稅務趨勢進行剖析，由台灣財政部主管專家向台商說明台泰之間有關避免所得稅雙重課稅的現行規範與實務應用等。

駐泰代表處表示，據泰國投資委員會（BOI）數據，台灣在泰國外國直接投資（FDI）排名已從2025年的第6名，升至2026年1至9月的第5名；同時，受惠於中間財貿易暢旺，台灣也從2025年泰國第4大貿易夥伴，於2026年1至9月上升至第3大貿易夥伴，顯見台泰經貿關係日趨緊密。

藍夏禮強調，在泰投資的台商企業正站在全球AI浪潮的最前線，駐泰代表處盼推動兩國政府就雙邊貿易、投資、稅務、人員流動等議題展開全面的磋商，協助台商在泰順利拓展業務、共創雙贏。

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