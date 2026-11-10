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JR東日本2028年導入步入式閘門 未來進出站免掏手機感應

中央社／ 東京10日綜合外電報導

JR東日本公司今天宣布，將在2028年春季正式導入「步入式閘門」（ウォークスルー改札），屆時旅客不必拿出手機感應，就能直接通過閘門。

日本鐵道資訊網站Tetsudo.com報導，「步入式閘門」是供Mobile Suica使用者使用的自動驗票閘門，旅客須持有支援此功能的智慧型手機，並使用MobileSuica。JR東日本表示，支援機型的詳細資訊確定後將另行公布。

JR東日本指出，旅客通過步入式閘門的速度，與目前以手機感應Suica相同，即使在通勤、通學尖峰時段人潮擁擠時，也能順暢通行，讓移動更便利。

2028年春季首批導入的車站，包括山手線全部車站、成田機場各航廈車站，以及東京單軌電車的羽田機場各航廈車站和濱松町站，共40站。每站將設置進站、出站專用通道各1條。

正式導入前，JR東日本將自2027年4月10日至2028年2月29日，先行實施體驗計畫。

體驗計畫初期以約400名試用者為對象，先開放持定期票旅客在定期票區間內使用，再視導入成果，逐步擴大適用情境與使用對象。實施車站包括品川站、高輪Gateway站、東京站、上野站等廣域品川圈及首都圈主要交通樞紐，共14站。

此外，體驗期間旅客若要使用步入式閘門，進站與出站都必須通過該專用閘門。

JR東日本表示，這項措施是推動Suica Renaissance的一環，未來將在新幹線及在來線擴大設置步入式閘門，範圍涵蓋首都圈與地方，讓免感應通行成為旅客日常的一部分。

JR東日本並以2031會計年度底（2032年3月）為目標，將這項技術導入目前所有設有自動驗票閘門的車站。

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