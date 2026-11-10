跟騷禁令下仍對前男友貼文按讚14次 日本女子遭判6個月拘禁

日本一名女子因跟蹤騷擾前男友，遭下達禁止命令，卻仍多次對前男友在X平台的貼文按讚，東京地方法院今天判處她拘禁刑6個月，緩刑3年，緩刑期間須接受保護觀察。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，住在東京都目黑區、無業的33歲齋藤姓女子，2月14日被男方告知要結束交往後，持續透過通訊軟體LINE傳訊給對方，因而遭逮捕。共同社指出，因按讚被起訴並判有罪，實屬罕見。

她依據「跟蹤騷擾行為規制法」於3月3日收到禁止命令，5月27日因跟蹤騷擾案件被判處罰金20萬日圓，隨後獲釋。

不過，齋藤姓女子今年6月3日仍對前男友在社群媒體X平台上發布的貼文連按14次讚，另外轉發1次，因此被依違反「跟蹤騷擾行為規制法」起訴，檢方求刑拘禁6個月。

辯護方主張，被告是受安眠藥影響才按讚，且未直接傳訊給對方，並無跟蹤騷擾意圖，要求判決無罪。

東京地方法院法官林欣寬10日駁回無罪主張，指出：「特地做出多達15次的反應，若非有意識地操作，不可能做到。若沒有特殊情感，卻做出這類行為也不自然，因此無法採信被告的供述。」

林欣寬並表示，被告在同一名男子的跟蹤騷擾案件才剛被判處罰金，短短一週後再度犯案，行為執拗，且具有讓被害人感到恐懼的惡質性，難逃嚴厲譴責。不過，考量被告已道歉、表現悔意，並承諾刪除X應用程式，最後判處拘禁刑6個月，緩刑3年。