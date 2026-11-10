搭豪華郵輪也有鄙視鏈！日作家揭富豪殘酷階級 脖上「一物品」洩身分

搭豪華郵輪出遊，原以為大家都是來享受生活，沒想到連有錢人之間也存在階級差距！日本一名作家親自搭乘豪華郵輪，發現船上乘客除了享有不同等級的服務，甚至連脖子上掛著的「一樣東西」，都可能透露身分差異。

日本媒體《PRESIDENT Online》報導，作家甚野博則在著作《漂流的富裕高齡族》中，分享搭乘豪華郵輪的觀察。他發現，年長乘客特別擅長社交，吃飯時常互相詢問搭過幾次郵輪、曾去過哪些國家，有人甚至提起環遊世界的經驗。看似普通的閒聊，可能是在打探彼此的經濟實力與生活背景。

更讓他注意的是，船上幾乎每名乘客都會在脖子掛著房卡，但掛繩顏色卻不一樣。 原來部分旅行社會提供不同顏色的掛繩，方便工作人員辨識自家團客，必要時也能迅速提供協助。

一名50多歲婦人坦言，這種掛繩就像「新手標記」，雖然方便獲得協助，卻也可能讓其他乘客一眼看出，自己是不熟悉郵輪旅行的旅客。

另外，郵輪設有名為「Yacht Club」的高級專屬區域，提供獨立餐廳、泳池、休息室及24小時管家服務，一般乘客無法進入。

甚野博則目睹2名年長婦人走到專屬區域入口，自動門卻怎麼樣都打不開。隨後，一對配戴特殊手環的年長夫妻走近，只見他們將手環靠近感應器，大門便立刻開啟，留下2名婦人站在門外。

甚野博則感嘆，明明搭乘同一艘郵輪、前往同一個目的地，乘客享有的待遇卻截然不同。在陸地上難以察覺的差距，到了郵輪上，竟能透過掛繩、進出權限，甚至餐桌上的談話顯現出來。