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日73歲婦備滿桌好菜卻因「一句話」惹怒兒 道歉也換不回團聚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名73歲婦人，每月最期待的就是兒子帶著妻小回家吃飯，沒想到她因為經常批評媳婦的育兒方式，惹怒44歲兒子。示意圖。圖／AI生成
日本一名73歲婦人，每月最期待的就是兒子帶著妻小回家吃飯，沒想到她因為經常批評媳婦的育兒方式，惹怒44歲兒子。示意圖。圖／AI生成

日本一名73歲婦人，每月最期待的就是兒子帶著妻小回家吃飯，沒想到她因為經常批評媳婦育兒方式，惹怒44歲兒子，從此失去家庭聚餐的機會，即使事後道歉，也無法恢復過去的相處模式。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，73歲的節子（化名）與丈夫同住，每月合領18萬日圓（約新台幣3.74萬元）年金，夫妻倆最期待的就是每月約2次的週日聚餐，節子總會準備孫女愛吃的料理，迎接兒子一家。

然而，節子經常對媳婦的育兒方式指指點點，例如「最近是不是太常外食？」、「孩子的飲食應該再注意一點」，讓媳婦逐漸變得沉默。

某次聚餐，孫女開心分享前一天全家去吃漢堡，節子卻脫口而出，「又去外食？媽媽有好好煮飯給妳吃嗎？」 讓餐桌氣氛瞬間凝結。

44歲兒子當場要求母親別再這樣說話，強調妻子既要工作又要照顧家庭，每次回來吃飯還得挨罵，實在令人難受。沒想到節子卻反駁「我是長輩，稍微講幾句也不行嗎？」兒子終於忍不住回嗆，「不要以為是親子關係，做什麼事都能被原諒！」隨後帶著妻小提前離開。

幾天後，兒子傳LINE表示，暫時取消週日聚餐。節子難以接受，向丈夫抱怨，卻發現連丈夫都認為她干涉太多。她這才意識到，自己一直覺得煮飯給家人吃，講幾句也無妨，卻忽略媳婦長期承受的壓力。

節子事後向兒子道歉，兒子雖然表示接受，卻再也沒有恢復固定的家庭聚餐，雙方只剩偶爾傳訊問候。她感嘆，希望有一天還能全家一起吃飯，到時一定不再多嘴。

料理 媳婦 育兒 日本

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