蓋瑞辛尼斯喪子化為大愛 出版音樂專輯與見證

美國知名男星蓋瑞辛尼斯 (Gary Sinise) 的兒子麥卡納於2024年初因罕見脊椎癌離世。在面對艱難的抗癌歷程與悲痛時，蓋瑞辛尼斯與家人選擇將這份極大悲傷化為大愛與信仰宣告，透過兒子生前留下的音樂作品、親筆信件與即將出版的回憶錄，見證上帝的恩典與生命力量。

信仰見證苦難恩典

《影視指南》報導，蓋瑞辛尼斯的兒子麥卡納在經歷五年多與罕見骨癌的抗癌搏鬥後，不幸於2024年1月辭世，享年33歲。然而，這份離別的悲傷轉化成了祝福他人的信仰真諦。

據報導，家人們在整理遺物與回憶時發現，麥卡納留下的不僅是優美旋律，還有他對基督信仰的倚靠，以及對家人的深情叮嚀。儘管深受病痛折磨，身為基督徒與音樂人的麥卡納在生前展現堅定的信仰，不僅完成個人專輯《Resurrection & Revival》，更留下許多傳遞勇氣的創作與手寫信件。

蓋瑞辛尼斯隨後將這些珍貴遺產集結發行，並將所得全數投入其基金會，以延續兒子生前熱愛助人與榮耀神的行動。此外，他也將這段信仰歷程寫進即將出版的新書《Graceful Warrior》中，希望藉由家庭靠主互相扶持的真實故事，帶給社會大眾面對生命逆境時的心靈慰藉。

永生盼望支撐前行

《美國今日報》報導，蓋瑞辛尼斯為了全力照顧罹患癌症的兒子與妻子，曾一度暫緩演藝事業。面對身邊至親相繼確診癌症的沉重打擊，整個家庭憑藉著基督信仰與禱告陪伴，度過了無數艱難的化療與手術病榻時光，在苦難中體會到信仰帶來的平靜與力量。

如今，隨著回憶錄的發行與遺產音樂的傳唱，許多曾遭遇類似困境的家庭也從中獲得深刻的共鳴與信仰激勵，展現出生命在幽谷中因著主愛而綻放的光芒。

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