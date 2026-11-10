NASA招募登月太空人 人類將重返月球

人類重返月球的腳步加快了！美國國家航空暨太空總署近日正式啟動新一輪太空人招募計畫，旨在尋找能長期在月球生活與工作的新世代探險家。隨著阿提米絲計畫與各項月球基地建設的展開，NASA將配合更緊湊的載人登月時間表，並積極培育人才實現深空探索目標。

招募月球新世代

《衛報》報導，NASA已正式向全球發出號召，尋找具備高度專業與適應力的太空人選，以肩負未來在月球表面生活與工作的重任。這項招募針對飛行員等專業背景訂定嚴格門檻，例如：要求申請者須具備數百小時的高性能噴射機或固定翼、旋翼機飛行時數。

隨著人類太空探索從短期的國際太空站任務，轉向以月球為基地的長期駐留與資源開發，新一代太空人不僅需要卓越的飛行與科學素養，更必須具備應對月面極端環境的心理與生理韌性。這項招募計畫也象徵著人類太空載人航行正邁入一個高度實踐與常態化的全新歷史階段。

加速推進登月時程

《科學日報》報導，配合此次太空人的公開招募，NASA同時揭露了加速推進的載人登月整體藍圖，並持續與民間航太企業合作開發新一代月球登陸器。透過公私部門協力，NASA正逐步克服深空運輸與月面居住艙的技术瓶頸。

目前，阿提米絲後續任務面臨著技術驗證與時程調整的挑戰，但各國太空機構與民間商業勢力的競合，正共同推動著深空探索的快速演進。未來幾年內，這批新招募的太空人將接受嚴格訓練，成為首批直接在月球表面執行長期科學任務與基地建設的關鍵推手。

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