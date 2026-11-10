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日本人見人跌倒不會扶？陸網紅揭文化差異：其實是極致溫柔

聯合新聞網／ 綜合報導
在日中國網紅指出，在東京的車站若有人跌倒，通常不會有人馬上去攙扶對方。 示意圖／Pakutaso
在日中國網紅指出，在東京的車站若有人跌倒，通常不會有人馬上去攙扶對方。 示意圖／Pakutaso

日本人通常很難說出真心話，外國人因此常覺得日本人冷淡，但這其實隱藏著獨特的體貼。日媒「PRESIDENT Online」引述在日本待9年的中國YouTuber「梅梅」的文化觀察指出，在東京車站若有人跌倒，周遭民眾通常不會立刻上前攙扶。這是因日本人會想：若馬上衝過去，當事人一定十分尷尬、且會引起圍觀。因此大家多半先在旁靜靜觀察，確認對方真的無法起身時，才會有人默默伸手相助。

相較之下，若在中國發生同樣情況，路人往往毫不猶豫一擁而上，全圍到身邊大聲關切「你還好嗎？」，跌倒者也會直接大聲喊痛。在中國文化裡，熱情外放、把話說開才是真誠關懷；但對日本人來說，懂得克制、不給對方增添心理負擔的「退一步體貼」，才是替人著想的最佳表現。

這種差異也深刻體現在日常溝通上。日本人崇尚「察言觀色」（讀空氣）與含蓄留白，提出指正前必先誇獎，回絕也多以迂迴表達，處處顧全彼此面子；但這種過度委婉的應對方式，在習慣直截了當的文化眼中，往往容易被誤解為生疏冷淡或難以捉摸。

梅梅分析，看似冷漠的日本社會，本質上是「將對方的感受擺在第一位」。兩國習慣並無高下優劣之分：中國式的熱情讓人感受到直接的溫度，日式的克制則保護了個人的體面與尊嚴。看清文化、習慣的不同，便能理解那些看似疏離的舉動背後，其實隱藏著細膩的體貼與善意。

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