只能全拿或全拋…祖傳山林成「吞錢黑洞」 獨子忍痛放棄6500萬遺產

日媒「THE GOLD ONLINE」報導了一起令人扼腕的真實繼承案例。東京一名50歲上班族高昭（化名）身為獨子，在經商的父親離世後，原本能繼承總額約3億日圓（約台幣6,500萬元）的存款與優質收租物件，以為家庭與子女教育金從此無虞，怎料最後竟忍痛「全部拋棄繼承」。

原來在清點遺產時，他發現名下還有一筆老家附近的祖傳山林。實地調查後他赫然發現，林地因長年無人管理已徹底荒蕪，每年光是除草伐木等維護費就高達數百萬日圓，不僅要持續繳納固定資產稅，若遇暴雨引起土石流波及民宅，更面臨龐大的天價賠償責任，且根本無人願意接手，成了無法脫手的負債。

高昭本想「只繼承現金、不要林地」，但律師坦言法律上的拋棄繼承只能「全部接受或全部放棄」，沒有選擇的空間。一想到日後無底洞般的維護費，以及隨時可能禍延子孫的求償風險，他在天人交戰下，最後只能含淚向法院聲請拋棄繼承，忍痛割捨這筆3億日圓的遺產。

山村法律事務所代表律師山村暢彥指出，當優良資產與棘手的「負債」並存時，切忌慌亂放棄。繼承人可向法院聲請延長考慮期限，詳查管理成本。長輩生前也應提早處理產權，才不會讓世代累積的資產付諸流水。