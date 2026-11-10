每天手機不離身為何很少夢到？科學家揭密：大腦重視的不是它

每天起床滑手機、通勤看訊息，睡前還要追劇、逛社群，智慧型手機幾乎占據生活大部分時間。但你有沒有發現，自己作夢時卻很少夢到手機？明明現實中離不開它，夢境裡卻不常出現，這個現象也引起科學家注意。據外媒「每日郵報」報導，「睡眠與夢境資料庫」資料分析結果中，手機相關內容只出現在少數夢境，比例約為1%至5%，即使真的夢到手機，也經常是手機遺失或故障，而不是正常使用。

大腦認為 手機可能真的不是很重要

睡眠與夢境數據庫主任凱利．布爾克利（Kelly Bulkeley）指出，這可能與夢境更重視情緒經驗有關。人們在意的往往不是手機這個物品本身，而是透過手機接收到的訊息、聯繫的人，以及背後發生的事情。舉例來說，比起夢見自己拿著手機傳訊息，夢境可能更直接呈現與朋友爭吵、收到重要消息等情境。因此，手機雖然是日常生活的重要工具，卻不一定會成為夢境的主角。

白天手機滑夠多了 作夢先不用

另一種解釋則是「補償假說」。睡眠認知專家卡羅琳．霍頓（Caroline Horton）表示，如果白天遇到某件令人困擾的事情，卻沒有時間好好消化，相關內容就可能在夢中再次出現；反過來說，如果白天已經長時間使用電腦或手機，睡覺時大腦或許不需要再重複處理這些日常經驗。

此外，夢境中即使出現手機，也不代表能像現實一樣順利操作。有些人會發現，夢裡的訊息文字變成看不懂的符號，甚至無法正常撥打電話。霍頓認為，人在作夢時，大腦較偏向情緒與創造性活動，負責邏輯思考及細節處理的能力則相對減弱，因此閱讀、打字等需要精確處理資訊的行為，也可能變得不太順利。

不過，這不代表人類完全不會夢到手機，而是手機在夢境中的出現頻率相對較低。研究人員認為，夢境可能更傾向呈現情緒、記憶與重要經驗，而不是忠實重現每天使用的物品。

有作夢不代表沒休息到

提到作夢，一名睡眠心理師指出人們經常出現的迷思，不少人以為睡覺會作夢，代表沒有睡好，其實不然。人體睡眠會經歷不同階段，一晚通常有4至6個睡眠循環，作夢也是正常的睡眠現象。至於醒來後覺得整晚都在作夢、精神不佳，可能與半夜頻繁短暫醒來有關，例如受到環境變化、打呼、睡眠呼吸中止症等因素干擾，當睡眠不連續時，通常更容易發現自己有作夢並記得夢境內容。